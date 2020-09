Sporting Cristal derrotó por 2-0 a la Universidad San Martín en un partido en el que los ‘santos’ vendieron cara su derrota, poniendo en peligro a los ‘rimenses’ en varias oportunidades. Sin embargo, el cuadro dirigido por Roberto Mosquera impuso su jerarquía y obtuvo la victoria. Al respecto, el entrenador nacional destacó el triunfo pese a no haber jugado su mejor partido.

“Hay formas de ganar y todo el mundo sabe que me gusta ganar por la vía de jugar bien, cuando no resulta o estamos desconectados, tenemos la otra, que son jugadas mecanizadas, las cuales utilizamos más hoy. Hubo 3 o 4 rendimientos por debajo de las necesidades que tenía el equipo y eso se vio pero ganar sin jugar nuestro mejor partido también es importante”, indicó a Gol Perú luego del cotejo.

Además, Mosquera felicitó a la Universidad San Martín, aunque recalcó que Cristal obtuvo el triunfo de manera merecida. “Es un mérito tremendo, las ideas cuestan plasmarlas pero cuesta más sostenerlas. Hoy no tuvimos un buen juego y no solo porque San Martín es un buen equipo. Era importante ganar y sabíamos que ganando íbamos a estar en el quinto o sexto lugar, puede que eso haya influido, ojalá que no, y que sea solo que falta consolidar la idea”, aseguró.

“Me han gustado los cuatro partidos, este también porque había que ganarlo e hicimos dos goles pero felicito a San Martín porque hizo un buen partido pero nosotros ganamos con merecimiento”, añadió.

Por otro lado, Mosquera también quedó satisfecho con la actuación de sus defensores y no le tomó mucha importancia al hecho de que Emanuel Herrera no haya anotado. “Lo importante es que no recibimos gol, la defensa estuvo perfecta y eso es bueno, hasta ahora no habíamos tenido el arco en cero. También es fundamental dividir las responsabilidades del gol con todos los que juegan de mediocampo para adelante. La mayor presión que tiene Herrera es de él mismo porque siempre quiere hacer gol”, sentenció.

