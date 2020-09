Jean Deza inició este año con la camiseta de Alianza Lima, pero terminó saliendo por la puerta trasera a raíz de los temas extrafutbolísticos. El volante encontró en Binacional una nueva oportunidad; sin embargo, sus actos fuera del césped continuaron.

Los resultados no han sido favorables al ‘poderoso del sur’ que, desde la reanudación del Torneo Apertura 2020, no sabe lo que es ganar. Esto provocó que la directiva decida terminar el vínculo con el técnico Fabio Torres.

En conversación con Radio Ovación, el estratega fue consultado por su salida, la llegada de Jean Deza a su equipo y la conversación que tuvo con el jugador.

“No lo pedí yo. Estábamos hablando con otros jugadores, finalmente se presentó lo de Deza. Acepté que él llegara, hablé con él y lo comprometí. Pero hay jugadores con los que uno habla y espera que ojalá se les quede algo en la cabeza", empezó diciendo el director técnico colombiano.

Acto seguido, pasó a resaltar que el futbolista de 27 años de edad cuenta con cualidades para jugar al fútbol, pero sus actos extradeportivos no lo ayudan.

"Vemos que tiene unas condiciones importantes con la pelota, pero le falta lo otro. Y eso no lo ayuda para que se pueda formar como buen futbolista. Eso no lo va a sentir ahora, sino que será más adelante, cuando se arrepienta del tiempo que perdió. Son seres humanos, tienen sus errores. Futbolísticamente, es uno de los mejores de la Liga, pero su comportamiento no le ayuda. Si él se dedica a jugar sería distinto”, apuntó Torres.

Sobre su salida dijo lo siguiente: “Fue una decisión tomada por la directiva, llegamos a un acuerdo. Estamos agradecidos por la oportunidad, intentamos darlo todo, pero cuando no quieren contar con uno, es mejor dar un paso al costado. Ojalá que todo sea para el bien del equipo”.

Jean Deza, últimas noticias:

