Cusco FC oficializó salida de entrenador Carlos Ramacciotti

El argentino Carlos Ramacciotti dejó de ser entrenador del Cusco FC y de esa manera se convierte en el segundo estratega desde el reinicio de la Liga 1. El primero fue el colombiano Flabio Torres, quien se fue retirado de Binacional. Tras cinco partidos oficiales con los dorados, el argentino Ramacciotti le dijo adiós al equipo cusqueño.

Los números de Ramacciotti no eran malos, estaba invicto. Dirigió cinco partidos con Cusco FC, de los cuales ganó tres y empató dos. Además, no se notaba una mala relación con los jugadores y en la tabla de posiciones deja al cuadro del Cusco con 14 puntos y en el puesto once junto a otros cuatro equipos.

Se indica que la relación del argentino con los directivos de Cusco FC no habría sido la mejor, y ello desencadenó su salida. No es la primera vez que los mandamases de Cusco FC (antes Real Garcilaso) despiden entrenadores de forma repentina.

El último partido que dirigió Ramacciotti por la Liga 1 fue el martes, en el empate a cero ante Cantolao. Vale recordar que llegó a Cusco FC a inicios de marzo, para reemplazar a Javier Arce. El argentino anteriormente dirigió a Sport Huancayo y León de Huánuco.

Quien tiene la primera opción para ponerse al mando del club de la Residencial Huancaro es Francisco Melgar, actual gerente deportivo del club dorado. En las próximas horas se conocerá al nuevo estratega.

Cusco FC, últimas noticias: