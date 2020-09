Cristiano Ronaldo: Una máquina de goles

Dicen que no necesita de un plus para que su fútbol y su técnica lleven a su equipo a la gloria. Sin embargo, hoy más que nunca se piensa que la rivalidad de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi existirá de por vida. El portugués, que no conoce de perfil bajo, parece haberse cansado de que el argentino ocupe las portadas del mundo en las últimas semanas por su frustrada salida del Barcelona, y decidió volver a las canchas para dar que hablar y desplazar a su rival.

Y es que la Liga de Naciones de la UEFA fue testigo de un nuevo récord para el jugador de la Juventus y de Portugal. Ser pieza fundamental del equipo de Fernando Manuel Costa Santos no le es suficiente, Cristiano tenía que dejar una nueva huella y lo logró en el triunfo de 2-0 ante Suecia. El cinco veces ganador del Balón de la FIFA alcanzó su gol número 100 con su selección alargando su marca de mayor anotador histórico del equipo luso y, además, se convirtió en el primer jugador de Europa en alcanzar semejante cifra.

Para hacer historia

El primero fue de cabeza, en el año 93 tras un centro de Luis Figo. Cristiano Ronaldo tenía apenas 19 años y aquel gol no sirvió de mucho. Portugal perdió 2-1 en el debut en Eurocopa 2004, que acabaría, como ese primer partido, en manos griegas.

16 años después, y ante Suecia, el '7′ de Portugal ha firmado una hazaña más en su carrera: un doblete que le sirve para superar la barrera mágica. Tras un espectacular tiro libre y un derechazo desde fuera del área, al capitán no le bastó con uno y sumó 101 dianas para colocarse el cartelito del único jugador en activo con este registro, y en toda la historia solo el iraní Ali Daei, con 109, le supera.

Con la EURO 2021 en el horizonte y la Copa Mundial de la FIFA en Qatar en dos años, tendrá ocasiones de batirlo. De momento, ponemos el foco en esos 101 goles y en la dimensión de Ronaldo en el fútbol de selecciones.

Motivado

Una falta de Svensson, que además le costó la expulsión y Cristiano agarró el balón para no soltarlo. Disparo espectacular por encima de la barrera que se coló por la escuadra izquierda, y ante el que nada pudo hacer el arquero Olsen. “Ya tienen de qué hablar”, habría dicho ‘CR7’, quien no paró nunca ni dejó de generar ocasiones de gol. A los 72′, recibió en la frontal un pase de Joao Felix, se la acomodó a la derecha y la puso en la escuadra derecha de la portería sueca.

Además, Cristiano suma con Portugal 40 asistencias, que le han permitido a Portugal ganar la Euro 2016 y la UEFA Nations League en 2019. Una carrera a nivel de selecciones a la altura de los más grandes.

Portugal, gracias a Cristiano, consiguió su segunda victoria en dos partidos en la UEFA Nations League, y se posiciona, junto con Francia, como gran favorita para ganar el grupo y plantarse de nuevo en la Final Four. ¿Lo conseguirá? Lo que es seguro es que con Cristiano así todo será más sencillo. Hoy las portadas del mundo tendrán su rostro, el objetivo está logrado.

Cifras

101 goles sumó Cristiano en 165 partidos con la selección de Portugal.

24 goles de cabeza, 22 con pierna izquierda y 55 con derecha anotó ‘CR7’.

26 goles en lo que va del 2020 anotó Cristiano Ronaldo, a 5 meses de cumplir 36 años.

