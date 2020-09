Eto’o sobre permanencia de Messi en Barcelona: “Mi hijo se quedó en casa”

El exdelantero Samuel Eto’o se mostró contento al conocer que Lionel Messi, con quien compartió vestuarios por varias temporadas, permanecerá en el Barcelona para el próximo año.

El cariño que Eto’o siente por Messi quedó en evidencia cuando el también exatacante del Mallorca catalogó al argentino como “su hijo”, al momento de ser consultado por el tema durante la conferencia de prensa de presentación de La Liga Española 2020/21.

“Estoy feliz, porque mi hijo Messi se ha quedado en su casa. Pero en el corazón de este Barcelona necesitamos otros jugadores con ADN ‘blaugrana’, Messi solo no es suficiente. En el mercado hay que buscar jugadores al estilo tiki-taka y no box to box”, aseguró Eto’o.

Eto’o también fue consultado sobre los jugadores que él quisiera ver brillar en el Barcelona. El exinternacional con Camerún nombró a dos, uno que ya lleva varios años en el club ‘culé’ y otro que se encuentra actualmente en el clásico rival.

“Me gustaría ver a Sergio Busquets de vuelta al más alto nivel, el Barcelona siempre gana cuando Busquets está en buena forma. Y luego diría Eden Hazard, que jugué con él en el Chelsea”, sostuvo.

Sobre lo que traerá la próxima temporada de La Liga, Eto’o fue claro al decir que Barcelona tiene todas las opciones para campeonar, además, le deseó suerte a su exequipo, el Mallorca.

“Barcelona será el próximo campeón de La Liga”, expresó. “Pero quiero que el Mallorca, el equipo de mi corazón, vuelva a la máxima categoría”.

Finalmente, Eto’o eligió al mejor futbolista con el que ha jugado. “Iniesta es el mejor jugador con el que he jugado, para mí es el que mejor interpreta el fútbol”, sentenció.

