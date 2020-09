Liga 1: Universitario, bajo un cielo crema

El campeonato tiene un líder indiscutible y se llama Universitario. Tres victorias en sus últimos tres partidos hablan de un equipo que encontró su mejor forma, mientras que los 8 goles marcados desde la reanudación exponen una eficacia de cara al arco que certifica su sitial como puntero absoluto.

La ’U’ fue una máquina en el primer tiempo del duelo ante Alianza Universidad, partido en el que se disputaba la punta. Velocidad y músculo puestos al servicio de un equipo que tiene en Hohberg, Quintero y Dos Santos un tridente capaz de inquietar cualquier defensa local. Con el vértigo con el que los ‘cremas’ iniciaron las acciones, los goles cayeron de manera natural.

Primero fue Iván Santillán (30′), el lateral se sacudió con un golazo el sinsabor de no entrenar en la Videna la semana pasada. No se había acomodado el equipo de Ronny Revollar cuando, un minuto después, Jonathan Dos Santos se convirtió en el máximo artillero del torneo al marcar su tanto número 7. Alejandro Hohberg puso el tercero tras un penal provocado por el desequilibrio de Quintero. Una vez más, los tres de arriba causando estragos.

Otro partido

Luego del concierto merengue en la primera etapa, el doblete anunciado en el Estadio Nacional parecía haber llegado más temprano, ya que el segundo tiempo presentó un partido totalmente distinto. Todo esto gracias a una amalgama entre la reacción huanuqueña con los cambios de ambos técnicos.

Mientras Alianza Universidad se reforzó con el ingreso de Rengifo, Landauri y Durán, el técnico Ángel Comizzo buscaba evitar que el desgaste del primer tiempo pase factura e hizo ingresar a Cabanillas y Urruti por Quintero y Hohberg.

Con el panorama totalmente cambiado, la cancha se empezó a inclinar hacia el arco estudiantil. Hernán Rengifo hizo valer la ley del ex por partida doble (61′ y 73′ de penal), no obstante, el esfuerzo azulgrana no fue suficiente. Universitario ganó 3-2 y alcanzó los 22 puntos que hacen que cuando el resto de equipos miren hacia arriba, lo vean todo color crema.

UTC se recupera con dos triunfos consecutivos

En otro de los partidos de la jornada, UTC metió su segunda victoria consecutiva al superar por 2-1 a Sport Boys en el Estadio Alberto Gallardo. Con goles de Josué Estrada (32′) y Luis Iberico (72′), los dirigidos por Franco Navarro se impusieron a los ‘porteños’ que descontaron gracias a un tanto de Luis Cáceres (46′). Por otro lado, Binacional y Cienciano empataron sin goles y se alejaron de los primeros puestos.

PUEDES VER Liga 1: Mira los cambios en la tabla de posiciones tras la victoria de Universitario y el empate de Alianza

La fecha 10 del Torneo Apertura continúa hoy con los encuentros: Sport Huancayo vs. Carlos Stein (11:00 a.m.), Cusco FC. vs. Cantolao (1:15 p.m.), Deportivo Municipal vs. Deportivo Llacuabamba (3:30 p.m.) y Carlos A. Mannucci vs. Universidad César Vallejo (6:00 p.m.).

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.