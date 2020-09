Javier Arce retornaría como DT de Binacional tras la salida de Flabio Torres

El Club Deportivo Binacional ya habría elegido a su nuevo entrenador. Se trata de Javier Arce, quien durante el 2019 estuvo a cargo del equipo puneño y se convirtió en el técnico campeón del pasado Torneo Apertura.

De acuerdo a varios medios de comunicación, Arce estaría cerca de firmar su contrato con Binacional. Por lo tanto, estaría a cargo del equipo puneño durante este 2020 y tendría que evaluar la participación del Poderoso del Sur en su próximo partido que será ante Alianza Universidad.

Como se recuerda, Javier Arce ganó con Binacional el Torneo Apertura en el 2019. Sin embargo, no renovó con el equipo, causando sorpresa entre la hinchada puneña. En ese entonces, Arce indicaba que su renuncia era irrevocable y que su decisión ya estaba tomada, a pesar de que tenía bastante cariño hacia el equipo.

“Me fui dolido de Binacional. Prácticamente, me obligaron a tener que renunciar por falta de respeto, cuando intentaron cruzar el espacio que me corresponde como técnico y tomar decisiones por alinear un jugador, decidir por los juveniles, meter jugadores, presionarme para que juegue tal jugador, no lo iba a aceptar y me fui por eso”, declaraba en ese entonces.

Seguidamente, Arce pasó a Real Garcilaso, actual Cusco FC, pero fue destituido en marzo de este año tras malos resultados.

Por su parte, Binacional mudaba de entrenadores. Tras la salida de Arce, ingresó Roberto Mosquera, quien logró que el ‘Poderoso del sur’ se corone como el campeón de la Liga 1 en el 2019. Lamentablemente, el entrenador no logró acuerdos con el presidente del club, Juan Carlos Aquino, y su renovación fue nula. Luego ingresó César Vigevani, quien estuvo al mando de Binacional solo durante dos meses.

Finalmente, Flabio Torres fue contratado como DT de Binacional, pero este martes se confirmó su renuncia. El colombiano anunció su salida y señaló que no se obtuvo buenos resultados. La información sobre su retiro del equipo ya fue confirmada por Binacional a través de las redes sociales.