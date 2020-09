Binacional confirma el retorno de Javier Arce como su nuevo DT

Durante la tarde de este martes varias voces anunciaban a Javier Arce Arias como el nuevo director técnico del Deportivo Binacional. Los rumores fueron confirmados hace unos minutos por el club. ‘El Profe’, quien durante el 2019 estuvo a cargo del equipo puneño, logró convertir al ‘Poderoso del Sur’ en campeón del Torneo Apertura del año pasado.

En su anuncio, Binacional señala que Arce retorna a las filas del club en busca de lograr el título nacional. Hay que tener en cuenta que, tras el reinicio de la Liga 1, al club puneño no le ha ido nada bien. Una derrota y dos empates es lo que cosechó y a ello se suman los tres puntos que perdieron por el reclamo de Alianza Lima.

Arce no solo tendría como reto luchar la posibilidad del campeonato, sino también salir airoso de los partidos por la Copa Libertadores. En ese sentido, su cotejo más cercano será frente a Alianza Universidad.

Javier Arce en el 2019

Al termino del Torneo Apertura del 2019, Binacional logró campeonar de la mano de Javier Arce. Sin embargo, ‘El Profe’ no renovó con el equipo, lo cual causó sorpresa entre la hinchada. En aquel momento, Arce indicó que su renuncia era irrevocable, a pesar de su cariño hacia el equipo.

“Me fui dolido de Binacional. Prácticamente, me obligaron a tener que renunciar por falta de respeto, cuando intentaron cruzar el espacio que me corresponde como técnico y tomar decisiones por alinear un jugador, decidir por los juveniles, meter jugadores, presionarme para que juegue tal jugador, no lo iba a aceptar y me fui por eso”, declaró en ese entonces.

Poco después, Arce pasó a dirigir Real Garcilaso, actual Cusco FC, pero fue destituido en marzo de este año debido a los malos resultados.

Por su parte, Binacional mudó de entrenadores. Tras la salida de Arce, ingresó Roberto Mosquera, quien logró que el ‘Poderoso del Sur’ se corone como el campeón de la Liga 1 en el 2019. Lamentablemente, el entrenador no logró acuerdos con el presidente del ‘Bi’, Juan Carlos Aquino, y su renovación fue imposible. Luego ingresó el argentino César Vigevani, quien estuvo al mando de Binacional solo dos meses.

Finalmente, Flabio Torres fue contratado como DT de Binacional, pero este martes el colombiano anunció su salida. La información sobre su retiro del equipo ya fue confirmada por Binacional a través de las redes sociales. Su salida fue de mutuo acuerdo.