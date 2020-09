Víctor Hugo Marulanda: “Hoy tendríamos que tener mínimo cuatro puntos más”

Alianza Lima no la pasa nada bien desde que se reinició la Liga 1. No solo se le fueron varios jugadores durante el receso, sino que hasta el momento no han ganado un partido pues ante Melgar, sumaron su tercer encuentro empatado. Bajo este panorama, el director deportivo del club blanquiazul, Víctor Hugo Marulanda, expresó que los números que tenía en mente al inicio de la temporada no son los que se ven reflejados en la tabla (puesto 9 con 13 unidades).

“Cuando comenzamos después de la para (por el coronavirus), los números que teníamos planificados no son los actuales. Nos siguen faltando números. Hoy tendríamos que tener mínimo cuatro puntos más. Hay una situación que entrarán a evaluar el profesor con los jugadores”, expresó Marulanda en el programa La Hora Blanquiazul de radio Ovación.

Marulanda también se refirió a la brecha que existe entre Alianza Lima y el líder, Universitario de Deportes. “Es un hecho que hay una distancia con el puntero, ya que estamos más cerca al partido 19 y hay menos puntos. Las posibilidades están abiertas, pero cada vez las probabilidades se cierran más”, añadió.

Víctor Hugo Marulanda llegó a Alianza Lima para ser el nuevo gerente deportivo. Foto: GLR/Rodolfo Contreras

Con respecto a la propuesta que viene trabajando Mario Salas, el director deportivo expresó que desea ver un equipo intenso en todas las líneas. “La idea es tener una gran intensidad a todos los niveles, en lo táctico, en lo mental y físico. El equipo por momentos tiene un grado alto de intensidad en la recuperación de balón. Lo que yo entiendo es que el ‘profe’ Mario quiere tener el balón y manejar el juego”.

Finalmente se refirió a sobre la posibilidad que Alianza Lima contrate a un jugador. “Hay alguna posibilidad con jugadores libres, pero no se ha hecho ninguna gestión. Estuve revisando el reglamento del fútbol colombiano y allí se permite fichar a jugadores libres. Por ahora yo he tratado de hacer la consulta para saber si aquí se puede hacer y estoy esperando respuesta”, sentenció.

