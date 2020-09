“¡Atención Tabarez!”: el mensaje desde Uruguay para que Jonathan Dos Santos reciba el llamado de su selección

El buen momento de Universitario de Deportes se debe al buen juego colectivo que existe entre sus líneas, pero hay un hombre que destaca: ese es Jonathan Dos Santos. El delantero ’charrúa’ se ha ganado rápidamente el aprecio de la hinchada por su productividad goleadora que fecha a fecha se va ampliando. Eso lo ha hecho acreedor de elogios que no solo nacen desde la afición ’crema’, sino en su natal Uruguay, donde ya le han pedido a Óscar Washington Tabarez que lo tenga en su radar.

¿Cómo así? Resulta que la fanpage de Facebook ’Momo Uruguay’, la cual está dedicado a publicar el acontecer del fútbol uruguayo y otros datos de esa nación, elevaron una sutil petición al ’Maestro’ Tabarez luego de que Universitario logre imponerse 3-2 ante Alianza Universidad.

Universitario: hinchas uruguayo piden que Jonathan Dos Santos sea tomado en cuenta en sus selección

PUEDES VER Universitario ganó 3-2 a Alianza UDH y sigue como líder de la Liga 1

“¡Atención Tabarez!”, fue el mensaje que publicaron junto a la popular foto de Jonathan Dos Santos celebrando uno de los goles que hizo con la casaquilla ’crema’. Recordemos que el artillero ’charrúa’ anda en racha al marcar de manera consecutiva en tres partidos. Hoy lo hizo ante los huanuqueños y, anteriormente, Cienciano y San Martín fueron sus víctimas.

Este buen momento de Dos Santos ha hecho que sus compatriotas pidan a través de las redes sociales, que Tabarez lo tenga en la mira. Por el momento el atacante va sumando siete goles en la Liga 1 Movistar.

PUEDES VER Ricardo Gareca estuvo presente en el partido entre Alianza Lima vs. Melgar

Cabe resaltar que el atacante ’crema’ habló hace poco sobre la posibilidad de recibir el llamado de su selección. “Me gustaría jugar en mi selección, pero sé y soy consciente que tenemos grandes delanteros en la selección uruguaya. Es muy difícil para mí”, dijo para TV Perú Deportes.

Asimismo, se refirió a que si estaría dispuesto a nacionalizar y ponerse la camiseta de la selección peruana. “(¿Para jugar por Perú?) Primero tendría que estar tres años, si no me equivoco, en Perú para nacionalizarme. Tendría que hablarlo con mi familia, no tendría problemas”, acotó.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.