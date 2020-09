Dos Santos sobre Paolo Guerrero: “Me han dicho que tengo ciertas características”

Jonathan Dos Santos es uno de los jugadores más importantes de la Liga 1 Movistar e incluso algunos ya piensan en que si se nacionaliza podría ser convocado a la selección peruana. El goleador habló sobre dicha posibilidad y si podría suplir a Paolo Guerrero.

“Primero tendría que estar tres años, si no me equivoco, en Perú para nacionalizarme. Tendría que hablarlo con mi familia, no tendría problemas”, manifestó el jugador de Universitario acerca de ponerse la ’blanquirroja’.

“Paolo Guerrero es lo más grande que hay en la selección peruana, por lo que significa y por la clase de jugador que es. Me han dicho que tengo ciertas características de él”, comentó Dos Santos para TV Perú.

En otro momento de la entrevista, el artillero ’crema’ aseguró que, pese a que le gustaría vestir la camiseta de su selección, es consciente que Uruguay tiene grandes delanteros y sería muy difícil tener una oportunidad.

Al ser consultado sobre si se ha sentido cómodo siendo el suplente de Alexander Succar, Dos Santos dejó claro que ambos son los delanteros del equipo y cuando a él le tocó ser titular, siempre tuvo apoyo.

“Ahora a mí que me ha tocado estar en el banco, siempre he dado lo mejor de mí. Comizzo siempre nos recalca que nadie es más importante que el equipo. Nosotros tratamos de respetar eso”, concluyó al respecto el uruguayo.

