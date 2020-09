Ver EN VIVO Suecia vs. Portugal EN DIRECTO desde el Friends Arena de Estocolmo por el grupo C de la Liga de Naciones UEFA. El partido iniciará a la 1.45 p. m. (hora de Perú). La transmisión estará a cargo EN DIRECTO ONLINE de DirecTV Sports y DirecTV Play.

Además, podrás seguir el minuto a minuto ONLINE por INTERNET GRATIS a través de la web de La República Deportes. Esta transmisión te llevará los goles, mejores jugadas y, al finaliza, el resumen del encuentro.

¿Cómo llega Portugal al partido de la Nations League?

Los dirigidos por Fernando Santos supieron hacer prevalecer su condición de dueño de casa enfrentando a Croacia. El elenco lusitano se impuso 4-1 con un resultado que le valió ubicarse en la cima de la clasificación de su grupo, donde disputará la oportunidad de meterse en la final de la competencia ante Francia.

El juego de este martes ante Suecia será muy distinto porque enfrentan a un equipo que le pone mayor ímpetu a su zona defensiva y que estará en su casa, Estocolmo. Asimismo, el récord de la selección de Portugal fuera de casa no es buena, ya que no han podido ganar en dos de sus últimas seis salidas.

Para esta ocasión, el elenco portugués ya podrá contar con su líder Cristiano Ronaldo que no fue alineado ante los croatas, pero cuya ausencia no fue sentida del todo.

¿Cómo llega Suecia al partido de la Nations League?

Al frente y de local estarán los dirigidos por Janne Andersson quienes no pudieron debutar con el pie derecho en la nueva edición de la Liga de las Naciones. El seleccionado sueco fue derrotado por la mínima diferencia ante Francia, campeona del mundo.

Debemos resaltar que aquella derrota ante los ’galos’ es la única de Suecia en sus últimos diez compromisos.

¿A qué hora juega Portugal vs. Suecia?

Para poder ver el Portugal vs. Suecia EN VIVO, deberás revisar los siguientes horarios de transmisión según la región en la que te encuentres.

- Perú: 1.45 p. m.

- México: 1.45 p. m.

- Colombia: 1.45 p. m.

- Ecuador: 1.45 p. m.

- Panamá: 1.45 p. m.

- Argentina: 3.45 p. m.

- Brasil: 3.45 p. m.

- Bolivia: 2.45 p. m.

- Venezuela: 3.45 p. m.

- Chile: 3.45 p. m.

- Paraguay: 3.45 p. m.

- Uruguay: 3.45 p. m.

- Estados Unidos: 11.45 a. m. (EP)/ 2:45 p. m. (ET)

¿En qué canal ver el Portugal vs. Suecia?

Para ver el partido Portugal vs. Suecia EN VIVO por la fecha 2 de la UEFA Nations League, te dejamos los canales de transmisión:

- Argentina: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Argentina

- Brasil: TNT Go, Esporte Interativo Plus, TNT Brazil

- Chile: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Chile

- China: QQ Sports Live

- Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DIRECTV Play Deportes

- Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DIRECTV Play Deportes

- Francia: W9, Molotov, Free

- Alemania: DAZN

- Internacional: UEFA TV

- Italia: RAI Uno, RAI Play

- México: Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

- Países Bajos: NPO 1

- Perú: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Peru

- Portugal: Sport TV LIVE, Sport TV1, Match Player

- España: Cuatro

- Estados Unidos: ESPN+, TUDNxtra, TUDN.com, TUDN USA, TUDN App

- Uruguay: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Uruguay

- Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DIRECTV Play Deportes

