Lionel Messi comienza una nueva era en el FC Barcelona bajo la dirección del holandés Ronald Koeman. El astro argentino se sumó este lunes a la pretemporada del club azulgrana en la Ciudad Deportiva Joan Gamper, después de que el pasado viernes 4 de septiembre anunciara su decisión de cumplir finalmente el año que le queda de contrato.

Messi, de 33 años, se adelantó a toda la plantilla y llegó a las instalaciones del FC Barcelona una hora antes de la cita (16.00 horas local). Precisamente, el club compartió en Twitter la primera postal de Leo en las prácticas donde aparece con la indumentaria del Barça y dando un toque al balón.

La primera postal de Messi entrenando con el Barcelona tras anunciar su continuidad. Foto: FC Barcelona - Twitter

Luego de someterse a la prueba PCR del coronavirus como requisito previo a la vuelta a los entrenamientos, Messi se ejercitará en solitario durante los próximos días antes de empezar a participar en la sesiones grupales junto al resto de sus compañeros, tal como establece el protocolo sanitario de LaLiga.

Messi cumplirá su contrato en FC Barcelona

Lionel Messi anunció el pasado viernes 4 de septiembre su continuidad en el Barcelona y cumplirá con su contrato que finaliza el 30 de junio del 2021. El argentino señaló que no insistirá en su deseo de dejar el equipo ni mucho menos entablará juicio en su contra.

“Ahora voy a seguir en el club porque el presidente me dijo que la única manera de marcharme era pagar la cláusula de 700 millones, que eso es imposible, y que luego había otra manera que era ir a juicio. Yo no iría a juicio contra el Barça nunca porque es el club que amo, que me dio todo desde que llegué, es el club de mi vida, tengo hecha aquí mi vida, el Barça me dio todo y yo le di todo, jamás se me pasó por la cabeza llevar al Barça a juicio”, reveló.

