Dinamarca vs. Inglaterra EN VIVO este martes 8 de septiembre desde el Estadio Parken EN DIRECTO por la señal de DirecTV Sports a la 1.45 p. m. (hora peruana), en partido correspondiente a la segunda jornada del Grupo 2 de la Liga de Naciones.

Recuerda que podrás seguir la TRANSMISIÓN ONLINE, el minuto a minuto, incidencias, resúmenes y videos del Dinamarca vs. Inglaterra y de los PARTIDOS DE HOY vía La República Deportes.

En la primera fecha, los daneses cayeron por 2-1 ante Bélgica, mientras que los británicos tuvieron un buen debut en el torneo europeo con victoria ante Islandia por 1-0, gol que llegó al final con penal de Raheem Sterling.

Horarios para ver el Dinamarca vs. Inglaterra

Si deseas seguir el partido entre Dinamarca vs. Inglaterra EN VIVO por la UEFA Nations League, acá te mostraremos los horarios según la región en la que te encuentres.

- México: 1.45 p. m.

- Perú: 1.45 p. m.

- Colombia: 1.45 p. m.

- Ecuador: 1.45 p. m.

- Estados Unidos (Washington D. C., Miami, Nueva York y Florida): 2.45 p. m.

- Bolivia: 2.45 p. m.

- Venezuela: 2.45 p. m.

- Paraguay: 2.45 p. m.

- Chile: 2.45 p. m.

- Argentina: 3.45 p. m.

- Uruguay: 3.45 p. m.

Canales para ver el partido entre Dinamarca vs. Inglaterra

A continuación te brindamos los canales para poder seguir el Dinamarca vs. Inglaterra EN VIVO por la UEFA Nations League.

- Argentina: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Argentina

- Brasil: Esporte Interativo Plus

- Chile: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Chile

- China: QQ Sports Live

- Colombia: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Colombia

- Costa Rica: Sky HD

- Cuba: ESPNPlay Caribbean, ESPN Caribbean

- Dinamarca: Kanal 5 Denmark, Eurosport Player Denmark

- Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DIRECTV Play Deportes

- Francia: L’Equipe Web

- Alemania: DAZN

- Internacional: UEFA TV

- México: Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

- Países Bajos: Ziggo Sport Voetbal

- Nueva Zelanda: beIN Sports Connect New Zealand, SKY Go NZ, Sky Sport 7 beIN Sports

- Panamá: Sky HD

- Perú: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Peru

- Portugal: Sport TV3, Sport TV LIVE, Match Player

- Rusia: matchtv.ru, Матч! Футбол 1, Sportbox.ru

- Reino Unido: Sky Sports Main Event, Sky Sports Football, SKY GO Extra

- Estados Unidos: TUDNxtra, TUDN.com, TUDN App, ESPN2

- Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DIRECTV Play Deportes

- Venezuela: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Venezuela

