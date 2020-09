Universitario vs. Alianza UDH EN VIVO HOY lunes 7 de septiembre desde el Estadio Nacional, en el partido por la décima jornada del Torneo Apertura 2020 de la Liga 1 Movistar. La transmisión va ONLINE por Internet EN DIRECTO a partir de la 1.15 p. m. (hora peruana) vía GolPerú. Las incidencias y videos de los goles serán a través de La República Deportes.

Duelo de punteros. Los dos equipos se encuentran en la parte más alta de la tabla de posiciones y el que gane se quedará con el primer lugar. La última vez que se enfrentaron fue en el Clausura del año pasado y, en dicha ocasión, los ‘cremas’ se llevaron la victoria (1-0) en Huánuco y en el Apertura igualaron 1-1 en el Monumental.

La escuadra dirigida por Ángel Comizzo lleva dos triunfos consecutivos desde que se reanudó el fútbol peruano. El último fue un 3-1 ante Cienciano en el Alberto Gallardo, el pasado lunes 31 de agosto, resultado que valió para colocarse como líder del Apertura con 19 puntos. Para este encuentro, el argentino colocará a su goleador, Jonathan dos Santos, desde el inicio ante la lesión de Alexander Succar.

Además del delantero nacional, Rafael Guarderas y Jesús Barco tampoco estarán disponibles. El técnico de la ’U’ colocará al trío ofensivo que derrotó a inicios de marzo a Alianza Lima: Alberto Quintero, Alejandro Hohberg y J. Dos Santos. Del mismo modo, Donald Millán también estaría desde el arranque como ‘diez’ detrás del uruguayo.

Alianza Universidad lleva una mala racha de dos empates y una derrota en los últimas tres jornadas disputadas, en las cuales Jack Durán no pudo jugar por lesión. El anterior fin de semana igualó 1-1 con Deportivo Municipal y en este cotejo tampoco jugó el diez ‘blaugrana’. Sin embargo, el volante de 28 años ya se recuperó y estará en el choque con Universitario.

“Desde el lunes he empezado a hacer trabajos en campo, me siento bien, sin ningún dolor y apto para la alta competencia. De momento, no doy 90 minutos por lo que físicamente no estoy bien, y si juego o no ante la ’U’ dependerá del ‘profe’”, indicó el extremo derecho del conjunto huanuqueño.

Universitario vs. Alianza UDH EN VIVO: posibles alineaciones del partido de la Liga 1

Universitario: Carvallo; Corzo, Alonso, Quina, Santillán, Alfageme, Barreto,Hohberg, Quintero, Millán, y Dos Santos.

Alianza UDH: D. Morales; Ramos, Canova, Mogollón, Carbajal, Ramírez, J. Morales, Pacheco, Landauri, Maidana y Pajoy .

Universitario vs. Alianza UDH: ficha del partido

Fecha de partido: Hoy, lunes 7 de septiembre

Lugar: Estadio Nacional, Lima

Hora: 1.15 p.m.

Canal: Gol Perú

Universitario vs. Alianza UDH: ¿a qué hora ver el partido de la Liga 1?

- Perú: 1:15 p. m.

- Colombia: 1:15 p. m.

- Ecuador: 1:00 p.m.

- Estados Unidos: 1:15 p. m. (ET) / 10:15 a. m. (PT)

- México: 1:15 p. m.

- Costa Rica: 12:15 p. m.

- Bolivia: 2:15 p. m.

- Paraguay: 2:15 p. m.

- Venezuela: 2:15 p. m.

- Chile: 3:15 p. m.

- Brasil: 3:15 p. m.

- Argentina: 3:15 p. m.

- Uruguay: 3:15 p. m.

- España: 8:15 p. m.

- Italia: 8:15 p. m.

- Francia: 8:15 p. m.

- Alemania: 8:15 p. m.

¿Dónde ver el Universitario vs. Alianza UDH LIVE STREAMING por el partido de la Liga 1?

GOL PERÚ

Movistar ► 14 (SD) y 614 (HD)

Universitario vs. Alianza UDH: ¿en qué canales ver el partido del partido de la Liga 1?

Universitario vs. Alianza UDH en Perú: Gol Perú

Universitario vs. Alianza UDH en Argentina: GolTV Latinoamérica

Universitario vs. Alianza UDH en Bolivia: GolTV Latinoamérica

Universitario vs. Alianza UDH en Chile. Perú Mágico, GolTV Latinoamérica

Universitario vs. Alianza UDH en Colombia. GolTV Latinoamérica

Universitario vs. Alianza UDH en Costa Rica: GolTV Latinoamérica

Universitario vs. Alianza UDH en Ecuador: GolTV Latinoamérica

Universitario vs. Alianza UDH en México: GolTV Latinoamérica

Universitario vs. Alianza UDH en Estados Unidos: Perú Mágico

Universitario vs. Alianza UDH en Uruguay: GolTV Latinoamérica

Universitario vs. Alianza UDH: ¿dónde se juega el partido de la Liga 1? | Mapa

El lugar donde se disputará el Universitario vs. Alianza UDH EN VIVO por la fecha 10 del Torneo Apertura de la Liga 1 Movistar es en el estadio Nacional de Lima, Perú.

Universitario vs. Alianza UDH: ¿Dónde ver el partido de la Liga 1?

Si quieres VER la transmisión del partido por Internet del Universitario vs. Alianza UDH EN VIVO, La República Deportes realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.

