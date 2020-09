Ni siquiera haber conquistado el ’triplete’ con el Bayern Múnich en la última temporada fue suficiente para que Thomas Müller vuelva a ser considerado por el técnico Joachim Löw para formar parte de la selección alemana. El futbolista, próximo a cumplir 31 años, no juega con el combinado germano desde noviembre del 2018, cuando Alemania empató 2-2 con Países Bajos por la Liga de Naciones. Para su excompañero Toni Kroos, ese fue el último partido de Müller con ’Die Mannschaft’.

“Mi sensación es que Löw no se echará atrás. (Él) no descartó a los tres campeones del mundo porque fueran malos jugadores, sino porque quería ir en una nueva dirección, iniciar un cambio y confiar en los jugadores jóvenes”, declaró el mediocampista al periódico Bild am Sonntag en la previa del partido contra Suiza por la UEFA Nations League 2020.

Las palabras del jugador del Real Madrid hacen referencia al aviso que le habría dado el año pasado el entrenador a Müller, Mats Hummels y Jérôme Boateng, a quienes les informó que ya no serían tomados en cuenta para las futuras convocatorias del equipo nacional.

“Thomas ha tenido una gran temporada, pero el seleccionador no solo se preocupa por la forma de hoy en día, sino por un proyecto para los próximos años”, agregó Kroos para tratar de explicar la decisión de Löw.

Toni Kroos opina sobre Kai Havertz

Acerca del recambio generacional que Alemania lleva a cabo, Toni Kroos se animó a dar su opinión de Kai Havertz, quien acaba de ser contratado por el Chelsea. Para el ’Francotirador’, el joven de 21 años es una de las promesas de su selección.

“Si (Havertz) continúa de este modo, será difícil pararlo. Pero no hay garantías y siempre hay tropiezos en una carrera. Kai tiene una gran calidad. Si la aprovecha al máximo, puede convertirse en un elemento muy importante para la selección alemana”, consideró.

