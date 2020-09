Nick Kyrgios ironizó en sus redes el incidente de Novak Djokovic durante el US Open

La inesperada noticia de este domingo en el US Open fue la insólita descalificación de Novak Djokovic del torneo. El tenista número 1 del mundo fue expulsado de la competencia luego de golpear involuntariamente a una jueza de línea con un pelotazo, hecho que le valió una multa económica y el retiro de todos los puntos que había ganado en la competición.

Quien no quedó conforme con el castigo que se le impuso al serbio fue Nick Kyrgios. El australiano publicó en su cuenta de Twitter una curiosa encuesta en la que invitó a sus fanáticos a votar cuál consideraban que habría sido la sanción si él hubiera sido el infractor.

“Cámbienme por el bromista del incidente. ‘Golpear accidentalmente al alcanzapelotas en la garganta’, ¿por cuántos años me expulsarían?”, escribió el polémico deportista en su publicación. Entre las opciones que colocó como respuestas (5 años, 10 años, 20 años) los internautas se decantaron en su mayoría por las dos décadas.

Nick Kyrgios creó una curiosa encuesta en Twitter. Créditos: Captura de pantalla.

Esta no es la primera vez que Kyrgios critica a Djokovic. Hace unos meses, luego de un brote de contagios por coronavirus en un torneo benéfico organizado por ’Nole’, el ’Bad Boy’ se expresó en duros términos hacia este.

“Mis oraciones para todos los jugadores que han contraído el coronavirus. No me digas que lo que yo he hecho ha sido irresponsable o calificado como una estupidez. Esto se lleva la palma”, declaró en aquella oportunidad.

Novak Djokovic: “Esta situación me deja triste y vacío”

Horas después del incidente, Novak Djokovic usó su cuenta de Instagram para disculparse con la afectada. El tenista también reveló que se sentía “triste y vacío” por haber tenido que dejar de esta forma el certamen.

“Toda esta situación me ha dejado realmente triste y vacío. Revisé a la persona de las líneas y el torneo me dijo que gracias a Dios ella se siente bien. Lamento mucho haberle causado tanto estrés. Pido disculpas al torneo US Open y a todos los asociados por mi comportamiento”, escribió Djokovic.

