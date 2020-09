¿La novela terminó o simplemente dio paso a otro capítulo? Lionel Messi eligió finalmente quedarse en el Barcelona luego de varios días de incertidumbre, una decisión que responde más a las ganas de no enfrascarse en una batalla legal con su club de toda la vida que a un verdadero convencimiento.

Josep Bartomeu, presidente del Barcelona, se aseguró de que Messi continúe hasta el final de su contrato. Pero, ¿fue esto lo más beneficioso para el club catalán? La pregunta suena absurda en primera instancia: ¿cómo no va a ser algo bueno retener como sea al mejor jugador del mundo?

Sin embargo, la etapa de rehén sentimental que está a punto de iniciar en la carrera del argentino tendría una serie de detalles que podría, a la larga, traerle complicaciones a la institución ‘azulgrana’.

En contra

1. Cuestión monetaria

La pandemia golpeó fuertemente al Barcelona y las cuentas no andan del todo bien. Al quedarse, Messi se puede ir el otro año sin dejar un euro (ahora, sin duda alguna) ¿No era mejor aceptar una transferencia por 200 millones ahora, que pagarle 100 de sueldo un año más para que se vaya gratis? ¿O volverán a apelar a su amor por el club para que “deje algo”?

2. Messi desmotivado

En la cancha, Messi será el mismo, de eso no hay duda. Pero fuera de ella, la situación está demasiado complicada. El argentino no quiere estar en Barcelona, lo dejó muy claro y ese no es precisamente el ambiente que se quiere en un club que desea ganar la Champions. ¿La relación con la dirigencia? Totalmente rota.

3. Asperezas con el DT.

La relación entre Ronald Koeman y Lionel Messi no empezó de la mejor manera. El técnico le advirtió que iba a ser inflexible, mientras que el jugador contestó que “se sentía más afuera que dentro”. Un arranque poco conciliador.

A favor

1. Es Messi

Nada asegura que esta campaña sea distinta a las de los últimos años. De hecho, parte del malestar de Messi está en la falta de planificación. La lógica indica que el Barcelona se dirige a un nuevo fracaso más en Champions, pero en el fútbol, a veces lo imprevisible es ley, y teniendo a Messi en el equipo, nunca se puede descartar un éxito impensado.

2. Hinchas contentos

Pese a que un sector de la hinchada está molesto con Messi por el drama vivido, la gran mayoría está conforme con su permanencia. Tener apaciguada a la afición es básico para la tranquilidad del plantel y comando técnico.

3. Posibilidad de quedarse

Bartomeu ya no quedará en la historia como el presidente que dejó ir a Messi, lo que parece más un pro para él que para el equipo. No obstante, su salida es inminente para el próximo año por lo que un nuevo proyecto con un nuevo mandamás, podría convencer a Messi de firmar una extensión para terminar su carrera en Barcelona.

