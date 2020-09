Holanda vs. Italia EN VIVO: ¿a qué hora se jugará, cuándo y cómo ver el encuentro por la Liga Naciones Unidas?

Ver Holanda vs. Italia EN VIVO vía DirecTV Play Deportes | Los Países Bajos enfrentarán a Italia este lunes 7 de septiembre por la segunda fecha de la Liga A, Grupo 1 de la UEFA Nations League en el Johan Cruijff Arena (Amsterdam) desde las 13.45 horas. El partido entre estas naciones lo podrás seguir EN VIVO ONLINE en DirecTV Play Deportes, así como también en La República Deportes, donde encontrarás el minuto a minuto, todas las incidencias, goles y el mejor resumen.

Horarios para ver el Holanda vs. Italia

Si deseas seguir el encuentro entre Holanda vs. Italia EN VIVO por la UEFA Nations League, acá te mostraremos los horarios según la región en la que te encuentres.

Perú: 13.45 horas

Bolivia: 14.45 horas

Ecuador: 13.45 horas

Colombia: 14.45 horas

Argentina: 15.45 horas

Uruguay: 15.45 horas

Brasil: 15.45 horas

Paraguay: 14.45 horas

México: 13.45 horas

Previa del encuentro entre Holanda vs. Italia

Holanda lidera la tabla del Grupo 1 con tres unidades mientras que Italia apenas sumó un empate. A continuación te contaremos cómo llegan ambos países para este encuentro por la UEFA Nations League.

¿Cómo llega Holanda?

Los Países Bajos debutaron el último viernes ante Polonia. La ’Naranja Mecánica’ tuvo en Memphis Depay su máxima figura, quien llegó a las semifinales de la UEFA Champions League. Además, cuenta con el central del Liverpool, Virgil Van Djik. Ante Polonia, Holanda sumó sus primeros tres puntos gracias a un tanto de Steven Bergwijn a los 61′ del segundo tiempo. Si bien el saldo no es positivo con la selección de Italia, en esta ocasión esperan cambiar la historia y sumar su segunda victoria al hilo.

¿Cómo llega Italia?

Por otro lado, Italia viene de rescatar un empate ante Bosnia y Herzegovina. Después de un tiempo sin muchas emociones, Bosnia golpeó primero gracias a un tanto de Edin Dzeko a los 57′, mientras que diez minutos después Stefano Sensi anotaría el empate. La gran sorpresa fue que Ciro Inmobile estaba en el banco de suplentes, lo que llamó la atención de los medios internacionales.

Canales para ver el partido entre Holanda vs. Italia

A continuación te daremos los canales para poder seguir el Holanda vs. Italia EN VIVO por la UEFA Nations League.

Perú: DirecTV Sports Perú, DirecTV Play Deportes

Argentina: DirecTV Sports Argentina, DirecTV Play Deportes

Brasil: TNT Brazil, TNT Go, Esporte Interativo Plus

Chile: DirecTV Sports Chile, DirecTV Play Deportes

Colombia: DirecTV Sports Colombia, DirecTV Play Deportes

Ecuador: DirecTV Sports Ecuador, DirecTV Play Deportes

México: Blue To Go Video Everywhere

Uruguay: DirecTV Sports Uruguay, DirecTV Play Deportes

Venezuela: DirecTV Sports Venezuela, DirecTV Play Deportes

Enfrentamientos directos entre Holanda vs. Italia

Italia 1-1 Holanda | 04/06/18

Holanda 1-2 Italia | 23/03/17

Italia 2-0 Holanda | 04/09/14

