Ver Colo Colo vs. U de Chile EN VIVO ONLINE vía CDF Premium y TNT Sports | Hoy domingo 6 de septiembre se disputará el superclásico chileno por la jornada 9 del campeonato nacional de Chile. El encuentro entre Colo Colo vs. U de Chile EN VIVO se jugará en el Estadio Nacional de Santiago desde las 12.00 p. m. (hora peruana) y 1.00 p. m. (hora chilena).

Recuerda que puedes seguir el superclásico chileno EN VIVO ONLINE en La República Deportes, donde se realizará el minuto a minuto del encuentro, las incidencias, tarjetas amarillas, rojas, goles, marcador final y el mejor resumen de la jornada.

Horarios del clásico Colo Colo vs. U de Chile

A continuación te dejaremos los horarios del cotejo entre Colo Colo vs. U de Chile EN VIVO según la región en la que te encuentres:

México: 12.00 p. m.

Perú: 12.00 p. m.

Colombia: 12.00 p. m.

Ecuador: 12.00 p. m.

Estados Unidos (Washington D.C., Miami, Florida y Nueva York): 1.00 p. m.

Bolivia: 1.00 p. m.

Venezuela: 1.00 p. m.

Paraguay: 1.00 p. m.

Chile: 1.00 p. m.

Argentina: 2.00 p. m.

Uruguay: 2.00 p. m.

Previa del encuentro Colo Colo vs. U de Chile

El superclásico chileno entre Colo Colo vs. U de Chile EN VIVO será el encuentro más atractivo de la jornada 9 del campeonato nacional de Chile, el cual comenzó el jueves pasado con los enfrentamientos entre Deportes Iquique vs. Huachipato, U Católica vs. Coquimbo y Santiago Wanderes vs. Curicó Unido.

¿Cómo llega Colo Colo?

Los ’albos’ llegan a este partido con una dura derrota ante Santiago Wanderes por 2-3 en la pasada fecha, con lo cual quedó relegado en el puesto 14 de la tabla con apenas 7 unidades. Con este resultado, los colocolinos suman 5 caídas en esta campaña; sin embargo, llevan 7 años sin perder frente a la U de Chile.

Cabe resaltar que, para este clásico, el técnico Gualberto Jara no contará con la presencia de su máxima figura: Matías Zaldivia, quien sintió una molestia en su gemelo en el partido pasado y quedó descartado.

¿Cómo llega la U de Chile?

Por su parte, la U se encuentra mejor ubicada en la tabla de posiciones; está en el sexto lugar con 15 unidades. Su último partido terminó en empate ante Palestino (2-2) y espera seguir sumando para no quedar relegado de la pelea por el título.

Solo siete puntos separan a los dirigidos por Hernán Caputto del líder, Universidad Católica, por lo que buscarán una victoria ante el clásico rival en el Estadio Nacional. Fernando Cornejo comentó en rueda de prensa que, ante Colo Colo, tratarán de demostrar el “buen juego” que tienen y que para eso deben de enfocarse primero en hacerlo bien ellos.

Canales para ver Colo Colo vs. U de Chile

A continuación, te mostraremos los canales que puedes sintonizar para ver el superclásico chileno entre Colo Colo vs. U de Chile EN VIVO por la jornada 9 del campeonato chileno.

Chile: CDF Premium, CDF HD

Argentina: TNT Sports

Últimos enfrentamientos entre Colo Colo vs. U de Chile

- U. de Chile 1-2 Colo Colo | Copa Chile

- Colo Colo 3-2 U. de Chile | Primera División

- U. de Chile 1-1 Colo Colo | Primera División

- Colo Colo 1-0 U. de Chile | Primera División

- U. de Chile 1-3 Colo Colo | Primera División

