Venezuela vive la peor crisis de su historia y el Perú se ha convertido en el segundo país con más refugiados en el mundo, con más de 830.000 venezolanos, según la ACNUR (Agencia de la ONU para refugiados). De esta gran masa de personas que buscan nuevas oportunidades, tres llegaron a Alianza Lima: Heidie Padilla, María Ortegano y Neidy Romero. Dos de ellas, se desarrollaron en oficios ajenos a su experiencia sobre el césped, así como varios de sus compatriotas que ingresaron con una mochila llena de ilusiones.

La República conversó con las tres jugadoras y pudo conocer sus inicios, logros y travesía hasta afianzarse en el circuito futbolístico de Perú. Las nuevas figuras del plantel ‘blanquiazul’ cuentan con experiencia en Copa Libertadores, Juegos Olímpicos y defendieron con honor las sedas de la selección de Venezuela.

Heidie Padilla – extremo izquierdo

Comenzó jugando futsal desde los 8 años de edad en San Fernando de Apure. En la Ciudad de la Esperanza, frase con la que se identifica este municipio, Heidie Padilla compitió a lado de hombres debido a que no habían academias y/o equipos femeninos. Con el paso del tiempo, el talento de Padilla despertó el interés de Caracas FC, que la fichó para jugar al fútbol. Estuvo dos años en Los Rojos del Ávila, donde logró un subcampeonato de la Copa Libertadores 2015 en Brasil.

Luego, dejó atrás Venezuela para soltar anclas en Colombia. En el país ‘cafetero’ volvió al futsal hasta que la llamó el Deportes Quindío, el escalón antes de convertirse en jugadora de Alianza Lima.

Hace dos años llegó al Perú, pero no lo hizo por un tema deportivo, aunque entre sus planes siempre estuvo buscar un equipo en nuestro país. “No venía por cuestión de fútbol, sino por trabajo, por la situación en la que está mi país”, cuenta Heidie.

A la semana de haber llegado pasó pruebas en Universitario de Deportes, sin embargo, según indica, sintió que no la tomaron en cuenta. “Solo fue un entrenamiento”. La extremo izquierdo comenzó a acentuarse en nuestro país trabajando para una empresa de limpieza, oficio donde laboró por 1 año. Sin pertenecer a un club, se mantuvo en actividad jugando en barrios con la misma pasión de siempre y con la ilusión de conseguir un equipo.

Heidie Padilla ha jugado tres mundiales con la selección futbal de Venezuela. También fue parte del equipo de fútbol. Foto: Club Alianza Lima

Unas compañeras le pasaron la voz que Alianza Lima estaba en busca de nuevos talentos. Sin dudarlo, Padilla se presentó y obtuvo la aprobación del comando técnico liderado por Samir Mendoza. Fue recibida con los brazos abiertos y sintió una buena conexión con el plantel.

Antes de la pandemia, estuvo trabajando con miras al inicio de la Liga de Fútbol Femenino, pero esta quedó en stand by hasta nuevo aviso. Desde el barrio de Tablada en Villa María del Triunfo, Heidie dice con seguridad que dará lo mejor de sí para campeonar e ir a una Copa Libertadores.

En su actual entorno, la han felicitado por pertenecer a las filas de Alianza Lima. “Me han dicho que es uno de los equipos referentes aquí en el Perú”. “Antes de venir, ya había buscado por Internet (un club donde jugar). Averigüé lo que era el club y si tenía equipo femenino”, confesó.

María de los Ángeles Ortegano - Volante

La nueva volante de Alianza Lima tiene casi 3 años radicando acá. María de los Ángeles Ortegano, de 21 años de edad, es la más joven de los tres refuerzos extranjeros en el equipo ’íntimo’. Ella también ingresó a un país que no es el suyo en busca de nuevas oportunidades y “con miras de encontrar un equipo”.

Estuvo trabajando en una cancha sintética donde se encargaba de monitorear los tiempos de las personas que alquilaban el espacio. Una de sus primeras experiencias en el fútbol femenino peruano fue cuando tuvo un breve paso por Sporting Cristal.

Esta temporada se habilitó la posibilidad de que los equipos puedan integrar jugadoras extranjeras en sus primeros grupos, así que se presentó en el equipo victoriano. “Yo estuve en los entrenamientos. Hicieron un partido de prueba y al profesor le gustó mi juego. Me pidieron mis datos para que me quedara”, dice María.

La volante ‘vinotinto’ ha defendido las camisetas del Carabobo FC y también supo vestir la ‘piel’ de su selección con quien logró la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Naijing 2014.

María Ortegano ha representado a a la selección venezolana en los Juegos Olímpico China 2014 donde ganó la medalla de plata. Foto: Club Alianza Lima

María ya sabe lo que es jugar una Copa Libertadores Femenina. En el 2018, lo hizo con la camiseta del JC Sports Girls. Ahora, asume otro nuevo reto en el circuito peruano.

“Estoy contenta porque ya estoy en lo mío que es el fútbol. Ahora toca trabajar fuerte, dar un buen torneo, aportar de una manera superpositiva al equipo en todo lo que pueda para seguir desarrollándome en esto que es lo que a mí me gusta”, exclama.

Ella también se formó desde muy pequeña jugando al lado de varones. “Juego desde los 7 años con equipos masculinos porque a esas edades no había equipos femeninos”.

“Las personas que me conocen me han felicitado por la buena institución que es Alianza Lima. Una grande y es reconocida. Para mí, poder pertenecer a Alianza es algo muy bueno, una bonita oportunidad que se me presentó”, confiesa, con el conocimiento de que labra su propio camino a kilómetros de su ciudad de origen. En nuestro país, se encuentra viviendo en el distrito de Villa el Salvador y considera a sus nuevas compañeras como “una nueva familia”.

Neidy Romero – mediocampista

A diferencia de sus dos compatriotas, Neidy Romero sí llegó al Perú para seguir en lo suyo, el fútbol femenino. La mediocampista de 25 años de edad estuvo entrenando por un año el plantel de Sporting Cristal, sin embargo, no pudo jugar la Liga local porque, según la bases, no se permitían extranjeras en los equipos. Fue así que solo se enfocó en mantener su condición física a la caza de una oportunidad.

Su romance con el balón inició a los 8 años. En su natal Venezuela jugaba futsal con los niños. Luego, su talento lo trasladó al campo abierto para jugar once contra once. Supo defender el escudo de Caracas FC e integrar las categorías sub-17, sub-20 y la de mayores de la selección de su país.

Con el equipo caraqueño, disputó la Copa Libertadores Femenina de 2018 y con la ‘vinotinto’ terminó quinta en el Campeonato Sudamericano sub-17 desarrollado en Bolivia en 2012.

Antes de arribar a nuestro país, Neidy jugó dos temporadas con el UPS Carneras de Colombia. Con esa experiencia encima de sus hombros y la picardía bajo sus pies busca hacer lo mejor en el nuevo reto que le ha puesto la vida, Alianza Lima.

“Quiero campeonar con Alianza, llevar al club a una Copa Libertadores. Es el objetivo que deberíamos tener todas para que Alianza siga siendo el mejor equipo del Perú”, sostiene Romero, quien vive en el distrito de Ate.

Neidy Romero ha defendido la camiseta de Venezuela en la categorías sub-17, sub-20 y mayores. Foto: Club Alianza Lima

Por ahora, Alianza Lima cuenta los días para que haya una fecha para el regreso de la Liga Femenina y así poder estrenar su nueva versión. Desde ya, Samir Mendoza, técnico del primer equipo, sabe que podrá inyectarle el ADN ’vinotinto’ a su equipo titular, ese que le pertenece a un pueblo que no se rinde ante las adversidades.

