Thiago Alcántara sobre fichar por Liverpool: “No he dicho en ningún momento que me voy”

Durante las últimas semanas se especuló que Thiago Alcántara podría dejar el Bayern Münich para firmar por el reciente campeón inglés, Liverpool. Sin embargo, el volante español se sorprendió cuando le consultaron sobre este supuesto traspaso y afirmó que “en ningún momento” dijo que iba a abandonar al club alemán. Además, confesó que se encuentra concentrado para disputar el partido ante Ucrania por la UEFA Nations League.

“No he dicho en ningún momento ni en ningún medio que me voy, cada año la prensa me pone en un club diferente. Estoy al margen, mi futuro es el partido de mañana y no hay más, no me importa esto ahora mismo, no me interesa”, aseguró el volante español en rueda de prensa en La Ciudad del Fútbol.

Tras esto, Thiago Alcántara realizó un balance de la temporada del Bayern Münich, donde consiguieron la Bundesliga, la Copa de Alemania y la Champions League. “Ha sido una temporada maravillosa con el club, hemos conseguido todos los títulos posibles con un nivel de fútbol bastante alto. Siempre hay margen para mejorar de manera individual”, añadió.

Cuando fue consultado sobre un jugador referente y al que siempre admiró, no dudó en responder que Sergio Busquets. “Intento ir aprendiendo de todos, pero especialmente los mediocampistas para seguir evolucionando tenemos que fijarnos en Sergio Busquets jugando”.

Alcántara disputó el encuentro entre España y Alemania que terminó en empate. Foto: EFE

Por último, Alcántara deseó que ningún club o selección “copie” el estilo del Bayern Münich porque le “iría fatal”. “En la selección no copiamos ningún estilo actual de juego. Desde hace tiempo queremos presionar arriba, tener el dominio del juego, empequeñecer al rival con respeto y hacer goles. Siempre hemos querido jugar así”, finalizó el volante bávaro.

