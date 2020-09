Las ofertas que rechazó André Carrillo para fichar por el Al-Hilal

El rendimiento de André Carrillo en el Mundial de Rusia 2018 fue uno de los más altos en la selección peruana. La ’Culebra’ estuvo fino y hasta logró marcar un gol frente a Australia.

Diversos equipos de Europa intentaron ficharlo, pero nunca tuvo la intención de concretar su llegada a alguno de esos clubes, pues esperaba estar en un equipo que luchara los primeros lugares en su liga.

“Después del mundial me hablaron del Fulham, podía continuar en Benfica porque al final era yo quien decidía, ya que me quedaban tres años de contrato y tuve lo del Al Hilal. Tampoco era que tenía mil ofertas. Uno dice: ‘juegas un mundial, te van a llover ofertas’ y no es así. Los periodistas hablan muchas veces sin tener idea”, aseguró André Carrillo en Ál angulo.

Asimismo, el extremo de la selección peruana aseveró que tenía las puertas abiertas en la gran mayoría de equipos sudamericanos; sin embargo, él no pensaba regresar, pues se encontraba cómodo en Europa.

Sobre por qué no siguió en el Watford de la Premier League o por qué no aceptó la propuesta del Fulham, Carrillo explicó lo siguiente: “Son equipos económicamente fuertes, con bonitos estadios y lindos fans, pero son clubes que tú vas a pelear por no caer a segunda división y ese no es un objetivo que yo tengo para mi carrera”.

André Carrillo: carrera futbolística

Alianza Lima 2009-2011

Sporting de Lisboa 2011-2016

Benfica 2016-2017

Watford 2017-2018

Al-Hilal 2018- Actualidad

