Grupo de trabajo de Ricardo Gareca optimista en clasificar a Qatar 2022

Los 4 partidos que @SeleccionPeru jugará este año en las Eliminatorias Qatar 2022



8/10 🇵🇾 vs 🇵🇪

13/10 🇵🇪 vs 🇧🇷

12/11 🇨🇱 vs 🇵🇪

17/11 🇵🇪 vs 🇦🇷 pic.twitter.com/jOTJwx6BZO