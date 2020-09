Luis Enrique dirigió al Barcelona entre el 2014 y 2017, actualmente es el estratega del seleccionado español. El DT aseveró que en el caso de Lionel Messi le habría gustado llegar a un punto medio.

“Los clubes están por encima de todo y de todos. Leo ha hecho crecer mucho al Barcelona, pero yo hubiera preferido un acuerdo. De bien nacidos es ser agradecidos, por las dos partes”, comentó el técnico español.

“El día que se vaya lejos será una pena porque no lo tendremos cerca ni podremos ver la maravilla de jugador que ha sido, es y será, pero el club también seguirá ganando títulos sin él porque el Barcelona siempre lo ha hecho”, explicó Luis Enrique.

Lionel Messi aseguró este viernes 4 de septiembre que su actitud no cambiaría durante la temporada, pese a su intento de salida. “Voy a dar lo mejor. Siempre quiero ganar, soy competitivo y no me gusta perder a nada”, acotó.

El argentino tiene más títulos con los catalanes (34) que años de vida (33), entre ellos atesora 10 ligas y cuatro Champions; sin embargo, el declive del club es notorio, pues esta temporada no levantaron ningún trofeo, algo que no ocurría desde el 2008.

El Barça saludó discretamente la decisión de su estrella publicando el viernes una foto del capitán argentino con la nueva camiseta y el video de un gol marcado en el 2009.

Los hinchas catalanes deberán esperar unos días más para ver a Messi entrenando con el equipo, ya que deberá someterse a un test de coronavirus para obtener el permiso.

