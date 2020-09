Iván Rakitic: así respondió cuando le preguntaron si Vidal jugó más en Barcelona por ser amigo de Messi

Luego de seis temporadas, Iván Rakitic dejó el FC Barcelona para volver al Sevilla de España. El mediocampista croata fue vendido por el club culé a cambio de 1,5 millones de euros, pero la cifra podría aumentarse hasta las nueve millones en variables.

Durante el último año, Rakitic de 32 años, perdió protagonismo en el equipo titular en un mediocampo que tenía a Arthur y Arturo Vidal como sus rivales por el puesto. Precisamente, en una entrevista con Mundo Deportivo, Rakitic fue consultado si el chileno Vidal tuvo mayor participación “por ser amigo” de Messi.

“Eso no lo sé. Siempre quise estar disponible para el entrenador y hubo decisiones que no quise entender, pero lo tuve que hacer por el grupo”, respondió Rakitic quien negó que Messi haya sido uno de sus mejores amigos. “No puedo decir que fuéramos mejores amigos, pero siempre me ha tratado bien”, agregó.

Ivan Rakitic y su paso por FC Barcelona

Iván Rakitic jugó seis temporadas en el Barcelona y ganó 13 títulos. Defendió la camiseta azulgrana en un total de 310 partidos y se convirtió en el cuarto extranjero con más encuentros en la historia del club. De hecho, solo hay tres jugadores que lo superan: Lionel Messi (731), Dani Alves (391) y Javier Mascherano (334).

Lionel Messi se queda en FC Barcelona

Lionel Messi puso fin este viernes al alboroto causado en torno a su continuidad en el Barcelona tras anunciar que no dejará el club, como era su intención, sino que cumplirá lo que le resta de contrato. El argentino señaló que no insistirá en su deseo de dejar el equipo ni mucho menos entablará juicio en su contra.

“Ahora voy a seguir en el club porque el presidente me dijo que la única manera de marcharme era pagar la cláusula de 700 millones, que eso es imposible, y que luego había otra manera que era ir a juicio. Yo no iría a juicio contra el Barça nunca porque es el club que amo, que me dio todo desde que llegué, es el club de mi vida, tengo hecha aquí mi vida, el Barça me dio todo y yo le di todo, jamás se me pasó por la cabeza llevar al Barça a juicio”, explicó.

