Jack Durán ‘calienta’ el Universitario vs. Alianza Universidad: “Me veo puntero el lunes”

Hasta antes de la reanudación de la Liga 1, Alianza Universidad era el líder invicto del torneo, ubicación privilegiada que perdió luego de tres fechas sin ganar en las que, coincidentemente, no pudo contar con Jack Durán, uno de sus jugadores más habilidosos.

Para esta jornada, sin embargo, el mediocampista podría hacer su reaparición nada menos que ante Universitario. Los ’cremas’ son los nuevos punteros del campeonato con 19 unidades, una unidad más que los huanuqueños, por lo que un triunfo de estos últimos los devolvería a la cima. La posibilidad de volver al primer lugar emociona a Durán, quien aseguró que su equipo está capacitado para imponerse al club ’merengue’.

“Me veo puntero el lunes. Solo estamos a un punto de la ’U’ y yo sé que este equipo puede llegar lejos y cumplir las metas”, declaró el futbolista en diálogo con DirecTV. No obstante, también se mostró cauteloso al reconocer las virtudes de su rival: “La ’U’ después de la pandemia ha venido jugando bien, es un buen plantel, tienen buenos jugadores y en un contragolpe te pueden ‘matar’, así que hay que estar atentos a eso”.

Jack Durán marcó su último gol en la Liga 1 ante San Martín, en febrero de este año. Foto: Eric Villalobos.

Pese a su entusiasmo, el jugador de 28 años fue sincero al admitir que no se siente capaz de jugar todo un partido. “Desde el lunes he empezado a hacer trabajos en campo, me siento bien, sin ningún dolor y apto para la alta competencia. De momento, no doy 90 minutos porque físicamente no estoy bien. Si juego ante la ’U’ o no, eso depende del ‘profe’. Yo estoy listo para acatar sus órdenes y dar todo de mí”, señaló.

PUEDES VER FPF anunció que este año solo habrán 3 descendidos de la Liga 1

Jack Durán: “Seguiré trabajando para ser convocado a la selección”

Por último, Durán no negó que le seduce la idea de llegar a vestir la camiseta de la selección peruana. “Es mi anhelo ser tomado en cuenta por el ’profe’ Gareca, así que voy a seguir trabajando para poder cumplir mi meta de ser convocado a la selección”, expresó.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.