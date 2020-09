Barcelona: Messi no se hizo ‘lío’

Llegó a su fin la primera temporada de una novela cuyo final atípico no nos deslumbra con la sonrisa y la felicidad del protagonista principal. Muy al contrario. La estrella deja residuos de tristeza, desazón y decepción en cada palabra que pronuncia.

Lionel Messi anunció que se queda en Barcelona hasta junio 2021 y decidió explayarse sobre las razones que lo llevaron a enviar un burofax al club informando un adiós y apelando a una cláusula que, según él, existe y es legal en su contrato.

La cómoda vestimenta que lució durante la charla, en su casa de Casteldefels, nunca se vio reflejada en las frases que utilizó para referirse al presidente del cuadro azulgrana, Josep María Bartomeu, ni al proyecto deportivo del club, durante la entrevista que le realizó goal.com.

PUEDES VER Todas las preguntas que respondió Messi sobre su decisión de quedarse en Barcelona

“Le dije al club, sobre todo, al presidente, que me quería ir. Se lo llevo diciendo todo el año, pero no me daba bola. Mandar el burofax era hacerlo oficial. Creía que era el momento de dar un paso al costado.

Creía que el club necesitaba más gente joven, gente nueva y pensaba que se había terminado mi etapa en Barcelona sintiéndolo muchísimo porque siempre dije que quería acabar mi carrera aquí”, fueron las primeras palabras del denominado mejor jugador del mundo para explicar su decisión.

“No vino a causa del resultado de Champions ante el Bayern, la decisión llevaba pensándola mucho tiempo. Se lo dije al presidente y bueno, el presidente siempre dijo que yo al final de temporada podía decidir si me quería ir o si me quería quedar y al final no terminó cumpliendo su palabra”.

Relación rota

Dejar su casa después de veinte años era difícil para el rosarino, quien no dudó en señalar que las cosas no se están manejando bien dentro de la institución.

PUEDES VER Las ocho veces que Lionel Messi renovó con el FC Barcelona

“Claro que me costó mucho decidir. Y la verdad que hace tiempo que no hay proyecto ni hay nada, se van haciendo malabares y van tapando agujeros a medida que van pasando las cosas.

Como dije antes, siempre pensé el bienestar de mi familia y del club”, agregó tras hacer hincapié en que Bartomeu no jugó limpio, pues aseguró que no le comunicó al club su deseo de marcharse el 10 de junio, fecha límite establecida por el club, porque aún no terminaba la temporada.

PUEDES VER Lionel Messi se queda en Barcelona, pero no jugará las primeras fechas de LaLiga

“Quiero competir al máximo nivel, ganar títulos, competir la Champions. La puedes ganar o perder, porque es muy difícil, pero hay que competir. Yo pensaba y estábamos seguros de que quedaba libre, el presidente siempre dijo que a final de temporada yo podía decidir si me quedaba o no y ahora se agarran a que no lo dije antes del 10 de junio cuando resulta que el 10 de junio estábamos compitiendo por La Liga en mitad del virus este de m... y de esta enfermedad que alteró todas las fechas”.

“Voy a seguir”

Fue entonces cuando la ‘Pulga’ hizo magia, esta vez con sus palabras, para los hinchas del club que se apostaron a las afueras del Camp Nou pidiéndole que no se marchara.

“Ahora voy a seguir en el club porque el presidente me dijo que la única manera de marcharme era pagar la cláusula de 700 millones, que eso es imposible, y que luego había otra manera que era ir a juicio”, explicó dejando en claro que da marcha atrás a su deseo por no entrar en líos judiciales con la institución de sus amores.

“Yo no iría a juicio contra el Barza nunca porque es el club que amo, que me dio todo desde que llegué, es el club de mi vida, tengo hecha aquí mi vida, el Barza me dio todo y yo le di todo, jamás se me pasó por la cabeza llevar al Barza a juicio”, repetía sin cesar, pero queda claro que un juicio no solo lo llevaría a gastar millones, sino también lo alejaría de las canchas por lo menos dos años.

¿Será el mismo?

Lionel se integrará a los entrenamientos del Barcelona, que ya se iniciaron hace una semana a las órdenes de Ronald Koeman. Eso sí, el jugador asegura que pese a todo lo ocurrido dará todo para obtener logros importantes el año que le queda en casa.

PUEDES VER Messi reveló el dramático momento que vivió su familia al enterarse que podía irse del Barcelona

“Mi actitud no va a cambiar por más que me haya querido ir. Voy a dar lo mejor. Siempre quiero ganar, soy competitivo y no me gusta perder a nada. Lo dije en su momento que no nos daba para ganar la Champions. Ya la verdad, ahora no sé qué va a pasar. Hay un entrenador nuevo y una idea nueva. Hay que ver cómo responde el equipo y si nos va a dar o no para competir. Yo lo que puedo decir es que me quedo y voy a dar el máximo para luchar por todos los objetivos y ojalá se dé y se pueda dedicar a la gente que lo ha pasado mal. Yo lo pasé mal en el año, pero es hipócrita decir eso si lo comparas con la gente que lo ha pasado de verdad mal por el virus”, finalizó. Messi se queda, pero la alegría ya no está con él.

El drama familiar de la ‘Pulga’

El ’10′ azulgrana confesó que darle a conocer a su familia la decisión de irse del Barcelona no fue nada fácil. “Cuando le comuniqué esto a mi mujer y mis hijos fue un drama bárbaro. Toda la familia llorando.

PUEDES VER Lionel Messi explicó por qué envió el burofax en el que pidió su salida del Barcelona [VIDEO]

Thiago es más grande, escuchó algo en la tele y averiguó algo y preguntaba. No quería saber nada de poder irnos, tener que vivir en un colegio nuevo o hacer nuevos amigos. Me lloraba y me decía ‘no nos vayamos’, fue duro, la verdad”, confesó durante la entrevista.

Las cifras

634 goles en 731 partidos con la camiseta del Barcelona tiene Messi.

14 trofeos sumó a título personal: 6 balones de oro, 2 como mejor jugador UEFA y 6 como mejor jugador FIFA.

El jugador y la liga

Horas antes del anuncio oficial de Lionel Messi, su padre, Jorge, envió una carta a la La Liga en la que aclara los puntos del contrato que une hoy a su hijo con Barcelona.

Los capítulos más resaltantes de la novela Messi

16-07-2020

Se reanudó LaLiga el 12 de junio en medio del coronavirus y, hace poco más de un mes, Real Madrid se condecora campeón del torneo dejando devastado a Lionel Messi, quien públicamente criticó el proyecto deportivo y a la directiva del Barcelona, e incluso aseguró que se debían hacer cambios en el club para avanzar en la Champions League.

14-08-2020

Los azulgranas lograron superar a Napoli y avanzar a los cuartos de final de la Champions, pero en dicha instancia fueron apabullados (8-2) por el Bayern Múnich, lo cual inició, nuevamente, los rumores de la partida de Messi. Cinco días después, el cuadro anunció la salida de Quique Setién del banco y la llegada de Ronald Koeman. Messi seguía mudo.

20-08-2020

Koeman decide reunirse con Messi para hacerle saber su plan para el Barza y saber si contaba con él, el ’10′ atinó a decirle: “Me veo más fuera que dentro del Barcelona”.

25-08-2020

Messi le anuncia al Barcelona por burofax su deseo de irse. Siete días después, su padre llega a España para conciliar con el club, pero no llegan a un acuerdo.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.