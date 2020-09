André Carrillo es uno de los referentes del Al-Hilal de Arabia, sin embargo, para muchos hinchas de la selección peruana no es suficiente. Pese a haber hecho un gran mundial en Rusia 2018 y marcar un tanto frente a Australia, la ’Culebra’ no llegó a un club top de Europa.

Tras la Copa del Mundo, el extremo concretó su préstamo al Al-Hilal pese a haber tenido ofertas del Fulham de Inglaterra y el Benfica de Portugal. Su gran momento hizo que el equipo asiático le proponga una oferta económica difícil de rechazar.

“¿A quién no le gusta la plata? La verdad es que te seduce el contrato, a cualquier jugador, pero yo vine a préstamo un año. Después de esa temporada, terminé lesionado de la rodilla. Yo estaba contento y me quería quedar acá”, explicó André Carrillo para Al Ángulo.

“A lo mejor tenía propuestas de otros clubes árabes, que me pagaban un poco más de dinero, pero le dije a mi empresario que no quería escuchar ninguna otra oferta. Yo estaba seguro de quedarme en el Al-Hilal así sea ganando menos, por lo que no veo que haya sido un tema económico”, manifestó el jugador de la selección peruana.

En el Al-Hilal, André Carrillo hizo sus mejores campeonatos, pues no solo se coronó campeón de la Supercopa de Arabia Saudita y la Liga Profesional Saudí, si no que pudo levantar el trofeo de la Champions League asiática.

André Carrillo: Palmarés

2015 Copa de Portugal

2016 Supercopa de Portugal

2017 Liga de Portugal

2017 Copa de Portugal

2017 Supercopa de Portugal

2019 Supercopa de Arabia Saudita

2019 Champions League de la AFC.

2020 Liga de Arabia Saudita

