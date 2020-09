WWE ha sido una de las empresas que no ha paralizado sus acciones a pesar de la pandemia de la COVID-19 y hasta la actualidad los eventos PPVs y shows semanales se realizan sin público, incluyendo WrestleMania 36. Sin embargo, no fueron los únicos, ya que All Elite Wrestling tampoco se ha detenido y este sábado 5 de septiembre se celebrará AEW All Out 2020.

Tony Khan, presidente de AEW, ofreció una conferencia de prensa en la víspera de este ansiado evento de lucha libre y como forma de promocionarlo Chris Jericho, Kenny Omega, Jon Moxley (Dean Ambrose en WWE), Matt Hardy, FTR (The Revival en WWE) son algunas de las superestrellas que estarán presentes en All Out.

No obstante, el mandamás de AEW no dudó en mandarle un dardo a la empresa de Vince McMahon e indicó que su compañía ha protagonizado los mejores combates y shows del año en todo el país. Asimismo, evaluó y elogió la división de hombres, mujeres y de parejas; asimismo, habló sobre su futuro.

“Creo que Double or Nothing pateó el cu** a WrestleMania, fue un show mucho mejor. AEW All Out será el mejor show desde el comienzo de la pandemia. DON ganó en la batalla de ingenio, estábamos más involucrados en la pandemia y teníamos una mejor comprensión de la situación, incluidas las pruebas de COVID al talento y staff”, señaló.

Por otro lado, negó que vaya a haber traspasos entre luchadores de NWA, y destacó que solo se trata de una colaboración, pues este fin de semana Thunder Rosa, Campeona Mundial de Mujeres de NWA, se enfrentará a Hikaru Shida, por el título mundial femenino de AEW.

“Somos compañías muy diferentes en lugares muy diferentes, y esta relación de trabajo es una extensión de una buena relación personal. Esta es una oportunidad muy grande para nosotros y para ellos. Yo propuse la idea de traer a Thunder Rosa, Billy Corgan aceptó y así surgió todo […] Sin embargo, no hemos discutido por el momento traer a más gente de NWA”, exclamó.

AEW All Out 2020: Cartelera

Campeonato Mundial de AEW

- Jon Moxley vs. MJF

Campeonato Mundial de Mujeres de AEW

- Hiraku Shida vs. Thunder Rosa

Campeonato Mundial por Parejas de AEW

- Kenny Omega y Hangman Page vs. FTR (Cash Wheeler y Dax Harwood)

Combate Mimosa Mayhem

- Chris Jericho vs. Orange Cassidy

Broken Rules - Si Matt Hardy pierde, deberá abandonar AEW

- Matt Hardy vs. Sammy Guevara

CombateTooths and Nail

- Big Swole vs. Britt Baker

- The Young Bucks vs. Jurassic Express

- The Natural Nightmares (Dustin Rhodes y QT Marshall), Scorpio Sky y Matt Cardona vs. The Dark Order (Mr. Brodie Lee, Evil Uno, Stu Grayson y Colt Cabana)

THE BUY-IN | Casino Battle Royale - El ganador recibirá una oportunidad por el Campeonato Mundial de AEW

- Darby Allin vs. Lance Archer vs. Eddie Kingston vs. Pentagon Jr. vs. Rey Fenix vs. The Butcher vs.The Blade vs. Brian Cage vs. Ricky Starks vs.12 luchadores más por anunciar.

