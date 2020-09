Debido a que es uno de los jugadores del momento en México, Santiago Ormeño decidió ironizar en Twitter luego de enterarse de que Lionel Messi se quedará en el FC Barcelona. El delantero peruano-mexicano afirmó que el Manchester City y ’Pep’ Guardiola se contactaron con él.

El atacante de 26 años quiso jugar con su posible fichaje a uno de los clubes más poderosos del mundo; sin embargo, resaltó en redes sociales que su presente está en el Club Puebla y que se encuentra bien.

“Con la noticia de que Lionel Messi se queda, Manchester City y el ’Pep’ Guardiola me contactaron, pero les dejé en claro que ahora estoy feliz en Puebla”, se lee en la publicación de Twitter, la cual ha generado muchas reacciones.

Santiago Ormeño ha crecido en popularidad debido a las buenas actuaciones que tiene en la Liga MX, además, por estar en la mira de las selecciones de Perú y México, países en los que podría jugar sin ningún problema debido a su doble nacionalidad.

El popular ’Santi’ utiliza las redes sociales para bromear sobre cualquier hecho. En esta oportunidad se refirió al caso de Lionel Messi, quien decidió romper su silencio y anunció que continuará una temporada más en el FC Barcelona.

“Ahora voy a seguir en el club porque el presidente me dijo que la única manera de marcharme era pagar la cláusula de 700 millones, que eso es imposible, y que luego había otra manera que era ir a juicio. Yo no iría a juicio contra el Barça nunca porque es el club que amo, que me dio todo desde que llegué, es el club de mi vida, tengo hecha aquí mi vida, el Barcelona me dio todo y yo le dí todo, jamás se me pasó por la cabeza llevar esto a juicio”, dijo la ’Pulga’ en Goal.

