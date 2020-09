Portugal vs. Croacia EN VIVO | Ver Portugal contra Croacia por Internet | Se enfrentan (ONLINE GRATIS vía ESPN 2, ESPN Play) por la jornada 1 del grupo C de la Liga de Naciones. Este compromiso se jugará en el Estadio do Dragão de Porto y podrás seguir el minuto a minuto, los goles y el resumen final a través de La República Deportes.

Horario del partido de Portugal vs. Croacia

Para ver Portugal vs. Croacia, selecciones que tendrán que jugar sin la presencia de grandes jugadores como Cristiano Ronaldo, Luka Modric o Iván Rakitic, tienes que revisar los siguientes horarios de transmisión:

México: 1.45 p. m.

Perú: 1.45 p. m.

Colombia: 1.45 p. m.

Ecuador: 1.45 p. m.

Estados Unidos (Washington D. C., Miami, Nueva York y Florida): 2.45 p. m.

Bolivia: 2.45 p. m.

Venezuela: 2.45 p. m.

Paraguay: 2.45 p. m.

Chile: 2.45 p. m.

Argentina: 3.45 p. m.

Uruguay: 3.45 p. m.

La selección de Portugal, vigente campeona de la UEFA Nations League, inició el último lunes los entrenamientos para preparar los partidos ante Croacia y Suecia, contra los que empezará a defender su título.

Los 25 jugadores convocados por Fernando Santos, con Cristiano Ronaldo y João Félix a la cabeza, están concentrados en la Cidade do Futebol, en Oeiras, a las afueras de Lisboa, lugar donde ’CR7′ sufrió una infección en el pie y es duda para el debut.

“Hoy está mejor, eso es innegable. También fue visto por un dermatólogo y esperamos ver su evolución. Tengo muchas dudas de que mañana (sábado) estará al 100%”, informó el técnico de la selección portuguesa en conferencia de prensa.

Por su parte, Luka Modric, del Real Madrid, e Iván Rakitic, del Sevilla, no jugarán con la selección de Croacia los partidos ante Portugal y Francia por la Liga de las Naciones porque no fueron convocados tras lograr un acuerdo al respecto con el seleccionador Zlatko Dalic.

“No podríamos tener adversarios más difíciles: basta decir que en el plazo de tres días jugaremos contra campeones mundiales y europeos”, comentó el estratega de 53 años previo al Portugal vs. Croacia.

También dijo que aunque “respeta al máximo a Portugal y Francia”, su equipo “seguramente tratará de romper la tradición negativa con esos dos equipos”.

CON INFORMACIÓN DE EFE

PUEDES VER Lionel Messi se queda en Barcelona, pero no jugará las primeras fechas de LaLiga

Canal de transmisión del partido de Portugal vs. Croacia

Si tienes expectativas por ver Portugal vs. Croacia por la jornada 1 del grupo C de la Liga de Naciones, lo puedes seguir por estos canales de transmisión:

Perú: ESPN 2, ESPN Play

Argentina: ESPN 2, ESPN Play

Bolivia: ESPN 2, ESPN Play

Chile: ESPN 2, ESPN Play

Colombia: ESPN 2, ESPN Play

Ecuador: ESPN 2, ESPN Play

España: Cuatro, ESPN Play

Estados Unidos: TUDN App, Univision, CBS Sports Network, ZonaFutbol, UniMás, TUDNxtra, TUDN USA, ESPN Play.

Paraguay: ESPN 2, ESPN Play

Uruguay: ESPN 2, ESPN Play

Venezuela: ESPN 2, ESPN Play

Alineaciones posibles del partido de Portugal vs. Croacia

Portugal: Patricio; Semedo, Pepe, Dias, Guerreiro; Neves, Danilo, Fernandes; Ronaldo (Joao Felix), André Silva, Bernardo Silva.

Croacia: Livakovic; Jedvaj, Lovren, Vida, Barisic; Pasalic, Brozovic, Kovacic; Rebic, Kramaric, Perisic.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.