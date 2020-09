Messi reveló el dramático momento que vivió su familia al enterarse que podía irse del Barcelona [VIDEO]

Lionel Messi rompió su silencio. Después de tantas idas y vueltas, el argentino reveló que se quedará en el FC Barcelona hasta el término de su contrato. De esta forma, pone fin a los rumores sobre su salida. Durante la entrevista con el portal Goal.com, el futbolista confesó que su familia vivió un dramático momento cuando les comentó que había tomado la decisión de marcharse, sobre todos sus hijos quienes no entendían por qué quería irse de España.

“La verdad que todo este tiempo fue duro y difícil para todos porque yo tenía claro lo que quería y lo había asumido y dicho”, empezó declarando Lionel Messi. El argentino reveló que, si bien su esposa lo apoyó “con todo el dolor del alma”, a su hijo Thiago fue al que más le chocó la noticia de su posible salida.

“Cuando yo le comuniqué la decisión a mi mujer, a mis hijos, o asumirlo yo mismo, fue un drama bárbaro. Llorando, mis hijos pidiendo que no me vaya, que no se querían ir de Barcelona, que tienen su vida, su colegio, sus amigos, que no querían cambiarse de escuela”, expresó el futbolista del FC Barcelona.

Tras ser consultado sobre el pequeño Mateo, Messi contó que este no se da cuenta de estas cosas por la corta edad que tiene. Sin embargo Thiago fue el gran problema. “Escuchó en la televisión y empezó a preguntar, averiguar, no quería saber nada con que nos vayamos y que tenga que ir a otro lado, a hacer nuevos amigos. La verdad que me lloraba, me decía que no nos vayamos y bueno, fue duro la verdad en esos momentos”, añadió.

Lionel Messi revela el motivo del porqué se queda

Finalmente, Lionel Messi confesó que se queda en el FC Barcelona porque el presidente Josep María Bartomeu no cumplió ni con su palabra ni con el acuerdo que se había firmado.

“Estábamos seguros que quedaba libre, el presidente siempre dijo que a final de temporada yo podía decidir si me quedaba o no y ahora se agarran a que no lo dije antes del 10 de junio, cuando el 10 de junio todavía estábamos compitiendo por la Liga en miedo de este virus este de m... y de esta enfermedad que se alteraron todas las fechas”, sentenció el delantero de la selección argentina.

