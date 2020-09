Lionel Messi anunció que se queda en Barcelona: “Jamás iría a juicio contra el club de mi vida”

Lionel Messi anunció este viernes que seguirá en el Barcelona hasta el final de la temporada 2020-2021. Luego de la carta que le envió su padre y representante, Jorge Messi, a LaLiga, el astro argentino informó, mediante un video, que respetará su contrato que mantiene con la institución hasta junio del próximo año.

“No estaba contento y quería irme. No me han permitido esto de ninguna manera y me quedaré en el club para no entrar en una disputa legal. La dirección del club liderada por Bartomeu es un desastre”, dijo Messi a Goal.

El padre de Messi ya había adelantado la posición de Leo de quedarse en el Barcelona tras la negativa de salida del club. La decisión del crack blaugrana se dio después de que no se llegara a un acuerdo entre ambas partes.

PUEDES VER Lionel Messi respondió a LaLiga sobre su millonaria cláusula de rescisión en Barcelona

Si bien, ’La Pulga’ había mostrado su deseo de abandonar el equipo y se amparó de su cláusula de rescisión (que podía abandonar el club antes del inicio de la temporada), Bartomeu indicó que no iban a negociar su salida al alegar que la cláusula vale 700 millones de euros.

El contrato de Messi

El 25 de noviembre del 2017, Lionel Messi renovó con el cuadro azulgrana hasta el 30 de junio del 2021 con una cláusula de rescisión fijada en 700 millones de euros. Sin embargo, el 6 de septiembre del 2019, en unas imágenes publicadas por Barca TV, el presidente Josep Bartomeu revelaba que, para el último año de su contrato (2020/21), Messi era libre de “dejar el club para ir a jugar donde él quiera” antes de que comience la temporada.

No obstante, el pasado 31 de mayo expiró la cláusula de salida que tenía y que le permitía irse a otro club gratis si es que lo anunciaba antes de la fecha indicada. Messi no hizo ningún pronunciamiento y por lo tanto seguía siendo culé. Pero, con la ampliación de la temporada por la pandemia del coronavirus, Messi interpretó que la campaña concluyó en agosto y que el sentido de la cláusula era extrapolable a la situación actual.

Messi, protagonista en la publicidad de la nueva camiseta del Barça

Pese a su deseo de marcharse del Barcelona, Lionel Messi fue el principal protagonista en la publicidad de la nueva camiseta que el club ha puesto a la venta en la versión para los aficionados. En la imagen promocional, Messi aparece en primer plano, secundado por Ousmane Dembélé y Antoine Griezmann, y con Gerard Piqué, Ter Stegen y Frenkie de Jong al fondo.

Manchester City deberá esperar

El pasado miércoles 2 de septiembre, la BBC de Londres afirmó que Lionel Messi había llegado a un acuerdo con el Grupo el City Football Grup, dueño del Manchester City y otros equipos del mundo, por los 700 millones de euros y un contrato de cinco temporadas.

Tres de ellas en la Premier League y las dos restantes en la MLS con el New York City, club que pertenece al consorcio. Sin embargo, tras la decisión de Messi de continuar en el Barcelona, el City deberá esperar hasta la próxima temporada y el jugador podría llegar a coste cero.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.