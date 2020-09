El problema entre Messi y el Barcelona llegó a su final. El crack argentino se queda un año mas contra su voluntad, pues ningún club está dispuesto a pagar su cláusula de rescisión.

“Lionel se atrinchera con tal de no volver a jugar con el Barça. Alucino como está despreciando a la mano que le ha dado de comer desde hace 20 años. Ahora entiendo su falta de carácter con Argentina y en los últimos años con el Barcelona. ¡Messi, quédate!”, escribió Tomás Roncero.

Minutos después el hombre de prensa escribió: “Ridiculé”, haciendo referencia a la situación del club catalán con su capitán y máxima estrella Lionel Messi. El mensaje compartido a través de Twitter se llenó de comentarios y retuits.

Finalmente, el ’10′ argentino decidió quedarse en el FC Barcelona. El lío legal en el que podría entrar contra el club que le dio todo, hizo que declinara de salir de España; sin embargo, es posible que a final de temporada cambie de aires.

“Me quería ir y estaba en todo mi derecho, porque lo decía el contrato que podía quedar libre. Y no es ‘me voy y ya está’. Era me voy y me costaba muchísimo. Me quería ir porque pensaba en vivir feliz mis últimos años de fútbol. Este último no encontré la felicidad dentro del club”, compartió Messi a Goal.

