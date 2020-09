El suspenso por la continuidad de Lionel Messi en el Barcelona llegó a su fin este viernes, luego que el propio jugador revelara que decidió quedarse en el club durante una entrevista concedida al portal Goal, conversación en la que también explicó los motivos que tuvo para enviar el famoso burofax en el que solicitaba su salida de la institución catalana.

“El burofax era (para) hacerlo oficial de alguna manera, porque durante todo el año le venía diciendo al presidente que me quería ir, que había llegado el momento en que me parecía que tenía que buscar nuevas ilusiones, nuevos rumbos en mi carrera”, declaró el delantero.

La ’Pulga’ hizo hincapié en la molestia que experimentó al sentir que su petición no había sido tomada en serio. “Todo el tiempo (el presidente) me decía: Bueno, de eso hablaremos. Era siempre lo mismo, por decirlo de alguna manera, que no me ’daba bola’ a lo que estaba diciendo. Entonces, mandar el burofax era comunicarle al club que no iba a seguir, que había quedado libre y que no iba a usar el año que tenía opcional”, agregó.

Lionel Messi: “Nunca iría a juicio contra el club de mi vida”

En otro momento de la entrevista, Messi explicó que no insistió en su afán de salir del Barcelona porque las alternativas que le propuso Josep Maria Bartomeu no le agradaron. La primera, era pagar la cláusula de 700 millones, algo imposible según ’Lio’, mientras que la segunda era entablar un juicio contra el club.

“Yo no iría a juicio contra el Barça, nunca, porque es el club que amo, que me dio todo desde que llegué, es el club de mi vida, tengo hecha aquí mi vida, el Barça me dio todo y yo le di todo, jamás se me pasó por la cabeza llevarlo a juicio”, dijo el jugador.

