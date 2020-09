Messi se confesó: “Sufrí mucho este año y pensé en dar un paso al costado” [VIDEO]

Finalmente hubo arreglo entre Lionel Messi y Barcelona. Por la versión oficial del argentino se conoció que no dejará el club catalán pese a que tuvo la intención de irse debido a las series de incomodidades que tiene con el presente de los ’culés’.

En una extensa entrevista a ’Goal’, la ’Pulga’ confesó las sensaciones que sintió durante la última temporada. Tristeza y sufrimiento marcaron a la estrella argentina, quien determinó cambiar de aires, sin embargo, seguirá siendo azulgrana.

“Fue un año muy complicado, sufrí mucho dentro de los entrenamientos, en los partidos y en el vestuario. Se me hizo muy difícil todo y llegó un momento que me planteé buscar nuevos objetivos, nuevos aires. No vino a causa del resultado de Champions ante el Bayern, la decisión llevaba pensándola mucho tiempo”, manifestó Lionel Messi.

