Messi: “Le dije al presidente que me quería ir, se lo llevo diciendo todo el año” [VIDEO]

Finalmente Lionel Messi aclaró que se quedará en el Barcelona hasta cumplir su contrato. En una extensa entrevista, el argentino reveló los motivos que lo impulsaron a tomar esta decisión y el papel que tuvo el presidente del equipo catalán, Josep Maria Bartomeu.

El capitán del club azulgrana y de la selección argentina terminó con la novela sobre su futuro y aclaró que se mantendrá en las filas del único club que defendió profesionalmente, aunque la determinación se dio por desacuerdos con Batomeu.

“No vino a causa del resultado de Champions ante el Bayern, la decisión llevaba pensándola mucho tiempo. Se lo dije al presidente y bueno, él siempre dijo que yo al final de temporada podía decidir si me quería ir o si me quería quedar y al final no terminó cumpliendo su palabra”, enfatizó a ’Goal’.

Además, el atacante de 33 años explicó que el ambiente del Barcelona durante las últimas temporadas incentivaran a su deseo de buscar nuevos horizontes, pues su intención fue ver llegar a elementos jóvenes para cambiar el rumbo negativo que ha seguido la escuadra que será dirigida por Ronald Koeman.

“Le dije al club, sobre todo, al presidente, que me quería ir. Se lo llevo diciendo todo el año. Creía que era el momento de dar un paso al costado. Creía que el club necesitaba más gente joven, gente nueva y pensaba que se había terminado mi etapa en Barcelona sintiéndolo muchísimo porque siempre dije que quería acabar mi carrera aquí. Fue un año muy complicado, sufrí mucho dentro de los entrenamientos, en los partidos y en el vestuario. Se me hizo muy difícil todo y llegó un momento que me planteé buscar nuevos objetivos, nuevos aires”, declaró ‘Leo’ Messi.

Entrevista de Lionel Messi a Goal:

