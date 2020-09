Francia vs. Suecia EN VIVO | TRANSMISIÓN ONLINE | Se enfrentan este sábado 5 de septiembre, por la primera fecha de la Liga de Naciones de la UEFA 2020, a partir de la 1.45 p. m. (hora de Perú) en el estadio Friends Arena (Estocolmo). La transmisión de este partido estará a cargo de DirecTV Sports.

También puedes seguir este encuentro EN DIRECTO por internet vía La República Deportes, que hará la cobertura minuto a minuto con la narración de las mejores jugadas y los goles, además del resumen y marcador actualizado al término de los noventa minutos.

¿A qué hora juegan Francia vs. Suecia?

Costa Rica: 12.45 p. m.

Colombia: 1.45 p. m.

Ecuador: 1.45 p. m.

México: 1.45 p. m.

Perú: 1.45 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D.C.): 2.45 p. m.

Bolivia: 2.45 p. m.

Chile: 2.45 p. m.

Paraguay: 2.45 p. m.

Venezuela: 2.45 p. m.

Argentina: 3.45 p. m.

Brasil: 3.45 p. m.

Uruguay: 3.45 p. m.

España: 8.45 p. m.

Francia: 8.45 p. m.

Italia: 8.45 p. m.

Francia vs. Suecia: pronóstico

La selección de Suecia disputará su segundo partido en este 2020 cuando reciba a Francia este sábado en el Friends Arena. El equipo escandinavo no jugaba desde enero, cuando derrotó como local a Kosovo en un duelo amistoso.

Los galos, por su parte, volverán a tener actividad desde noviembre del año pasado, cuando aseguraron su clasificación a la próxima edición de la Eurocopa tras vencer a Moldavia y Albania en la fecha doble.

Con la temporada en Europa ya finalizada, el campeón del mundo podrá contar con sus mejores hombres para este compromiso. Antoine Griezmann, Kylian Mbappé y Olivier Giroud comandarían la ofensiva, con el ’Principito’ jugando más retrasado que sus dos compañeros en la delantera.

La última vez que ambas escuadras se vieron las caras, el resultado fue victoria 2-1 para los suecos, aunque ya pasaron más de tres años desde aquel partido. En el historial general, Francia tiene la ventaja con seis triunfos, tres derrotas y cuatro empates.

¿Qué canal transmite el partido Francia vs. Suecia?

- Argentina - DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Argentina

- Brasil - Space Brazil, Esporte Interativo Plus

- Chile - DIRECTV Sports Chile, DIRECTV Play Deportes

- Colombia - DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Colombia

- Costa Rica - Sky HD

- Ecuador - DIRECTV Sports Ecuador, DIRECTV Play Deportes

- México - Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

- Perú - DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Peru

- Uruguay - DIRECTV Sports Uruguay, DIRECTV Play Deportes

- Venezuela - DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Venezuela

- Estados Unidos - TUDN.com, TUDN App, ESPN+, TUDNxtra

Francia vs. Suecia: alineaciones probables

Francia: Hugo Lloris; Dayot Upamecano, Raphaël Varane, Presnel Kimpembe; Léo Dubois, Adrien Rabiot, Lucas Digne, Ngolo Kanté; Antoine Griezmann; Kylian Mbappé, Olivier Giroud.

Suecia: Robin Olsen; Pierre Bengtson, Victor Lindelöf, Filip Helander, Mikael Lustig; Emil Forsberg, Albin Ekdal, Kristoffer Olsson, Dejan Kulusevski; Robin Quaison, Marcus Berg.

Francia vs. Suecia: últimos enfrentamientos

- Suecia 2-1 Francia | Clasificatorias al Mundial

- Francia 2-1 Suecia | Clasificatorias al Mundial

- Francia 1-0 Suecia | Amistoso

- Suecia 2-0 Francia | Eurocopa

- Suecia 2-3 Francia | Amistoso

¿Dónde jugarán Francia vs. Suecia?

El partido entre suecos y franceses se jugará en el estadio Friends Arena, ubicado en Estocolmo. El recinto cuenta con una capacidad aproximada para 50.000 espectadores y es sede habitual para los juegos de local de la selección de Suecia desde el 2013.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.