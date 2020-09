Gregorio Pérez recuerda con emoción apoyo el de los hinchas de Universitario: “Es un masaje al alma”

A pesar de que pasaron más de tres meses desde su separación, la relación entre Gregorio Pérez y la afición de Universitario de Deportes es inquebrantable y esto se evidencia en cada declaración que el entrenador uruguayo da sobre su exclub.

El extécnico del club de Ate volvió a referirse de lo que significó dirigir al equipo con más títulos del fútbol peruano, y sobre cómo se construyó el lazo afectivo que tiene con la institución y sus hinchas.

“Hasta el día de hoy tengo un ida y vuelta con los hinchas de la ’U’. Recibo mensajes lindos, que son un masaje al alma. Más allá de perder y ganar, dejamos algo en el camino. Te llega un reconocimiento que nos da orgullo, que todavía se acuerden de uno. No ganamos un campeonato, no tuvimos una buena Copa Libertadores, pero hubo un ida y vuelta de mucho respeto y luego llegó el afecto, que es recíproco”, sostuvo Gregorio Pérez en una entrevista con César Vivar.

Asimismo, el ’Goyo’ reveló que se mantiene al tanto de lo que pasa en el país, y sobre todo con Universitario, que se encuentra bajo el mando de Ángel Comizzo en la reanudación de la Liga 1, de la cual espera que termine a favor de los cremas.

“Y hoy no estoy ajeno a lo que pasa en el Perú, que lamento que haya mucha gente infectada y fallecida. Y trato de seguir de cerca también el reinicio del torneo, tuve la posibilidad de ver algún partido. Vamos a seguir viendo para no perder ese hilo que comenzamos a principios de año y que nos ilusionó tanto. No nos queda más que desearle lo mejor a la ’U’, a su gente, a sus jugadores y a todo lo que rodea a la institución”, expresó.

El día que Gregorio Pérez hizo la señal de la ’U’ ante la hinchada de Universitario

En cuanto a su vigencia en el fútbol, Gregorio Pérez señaló que todavía tiene la capacidad de conducir técnicamente a un club y no pudo evitar reconocer que tiene la ilusión de ser llamado nuevamente por la directiva de Universitario.

“Me siento fuerte para seguir en el fútbol, me siento fuerte para dirigir nuevamente en Perú, y sería un halago si algún día la ’U’ me necesita. Pero quiero aclarar algo, de corazón deseo que a la ’U’, a los jugadores, al comando técnico, a la gente que lo rodea y a los 11 millones de hinchas les deseo lo mejor”, declaró.

Finalmente, añadió lo siguiente: “Fue un orgullo dirigir a la ’U’, por su historia, por lo que significó y por lo que significa con tantos millones de hinchas. Lógicamente nosotros éramos conscientes de la situación, pero esperábamos que de alguna forma fuéramos protegidos para poder regresar. Pero hubo alguna sugerencia que nosotros entendíamos que nosotros no lo podíamos llevar a cabo, como hacer responsable a nuestra familia”, sentenció.

