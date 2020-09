Menotti sobre decisión de Messi de dejar Barcelona: “No entiendo cómo Koeman no fue a su casa”

César Luis Menotti, Director de Selecciones Nacionales en Argentina y exestratega del Barcelona, se refirió a la posible salida de Lionel Messi de la ciudad Condal y cuestionó el manejo que viene realizando el entrenador Ronald Koeman desde que asumió el cuadro blaugrana.

“No entiendo cómo Koeman no fue a la casa de Messi. Mirá si tú llegas al Ajax y Cruyff se enoja y se va, yo lo voy a buscar a la casa. Es una cosa que me sorprendió”, atinó en primera instancia Menotti, en diálogo con Super Deportivo Radio (Santa Fe, Argentina).

“Yo pensé que con Koeman iban a encontrar una idea de juego, es un hombre que estaba dirigiendo la selección holandesa y jugó en el Barcelona”, añadió el ’Flaco’ para la emisora radial.

“Fue una gran sorpresa lo de Messi, no sé por dónde viene este tema. Es una cosa insólita, porque Messi tiene un contrato con el club, y el club tiene el mejor jugador del mundo, aparece un muy buen entrenador, que conoce al Barcelona, donde jugó y ganó la Champions, todo hacía suponer que el Barcelona iba a encontrar, reforzar una idea y sostenerla, y de pronto aparece esto, no lo entiendo”, subrayó Menotti.

“La orquesta va a sonar mejor con este entrenador. El equipo seguramente va a jugar mejor, ahora, le está faltando el mejor violinista”, enfatizó el director, en apoyo al arribo de Ronald Koeman, pero ante la posible salida de ‘Leo’.

“Evidentemente el que elige y decide esto es Messi; si Messi decide esto es porque no estaba feliz, y si tienes un jugador que es Messi y no está feliz, no tienes a Messi. La felicidad de Messi entra cuando la pelota está en sus pies”, adicionó.

