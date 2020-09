Países Bajos vs. Polonia [EN VIVO]: ¿a qué hora y cómo ver la Liga de Naciones?

Países Bajos vs. Polonia EN VIVO HOY viernes 4 de septiembre desde el Johan Cruyff Arena por la primera fecha del Grupo 1 de la Liga de Naciones de la UEFA. La transmisión va ONLINE GRATIS por Internet a partir de las 1.45 p. m. (hora peruana) por DirecTV Sports y DirecTV Play. Las incidencias con fotos y videos de los goles a través de La República Deportes.

La selección neerlandesa quedó subcampeona en la primera edición de la UEFA Nations League, pues cayó en la final de la Liga 1 por 1-0 ante Portugal. Dwight Lodeweges dirigirá este encuentro contra los polacos tras la salida de Ronald Koeman, quien se convirtió en el nuevo técnico del Barcelona, pero será de manera interina.

¿Cómo llega la selección de Países Bajos?

A diferencia de España y Alemania, la ‘Naranja Mecánica’ sí estará con todas sus estrellas como Virgil van Dijk, Memphis Depay y las exestrellas del Ajax, Donny van de Beek, reciente fichaje del Manchester United, y Frenkie de Jong. Solo hubo algunas novedades: Mohamed Ihattaren, Perr Schuurs y Owen Wijndal, jóvenes talentos.

La última vez que los ‘Tulipanes’ se enfrentaron a los ‘blanquirrojos’ fue en julio del 2016, en un amistoso internacional y en dicha ocasión, los Países Bajos se quedaron la victoria por un marcador de 2-1. Hoy en día las dos escuadras han cambiado bastante y poquísimos jugadores participaron en dicha ocasión.

¿Cómo llega la selección de Polonia?

La selección polaca no contará con su máxima estrella y goleador histórico, Robert Lewandowski, quien se ausentará contra Países Bajos y Bosnia-Herzegovina. El entrenador Jerzy Brzczek decidió darle descanso tras coronarse campeón de la Champions League con el Bayern Munich. Arkadiusz Milik apunta a ser su reemplazo para este duelo.

Países Bajos vs. Polonia: Ficha del partido

¿Cuándo juegan?: Hoy, viernes 4 de septiembre

¿Dónde?: Johan Cruyff Arena, Ámsterdam

¿A qué hora?: 1.45 p. m.

¿En qué canal?: DirecTV Sports y DirecTV GO

Partido de Países Bajos vs. Polonia EN VIVO: posibles alineaciones

Países Bajos : Cillessen; Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Ake; De Roon, F. de Jong; Babel, Wijnaldum, Depay y L. de Jong.

Polonia : Szczesny; Bereszynski, Glik, Bednarek, Karbownik; Goralski, Krychowiak; Szymanski, Zielinski, Grosicki y Milik.

Países Bajos vs. Polonia: ¿Dónde se juega el partido de la Liga de Naciones? | Mapa

El lugar donde se disputará el Países Bajos vs. Polonia EN VIVO por la fecha 1 del Grupo A de la Liga de Naciones es en el Johan Cruyff Arena de Amsterdam, en Países Bajos.

Países Bajos vs. Polonia: ¿Dónde ver el partido de la Liga de Naciones?

Si quieres VER la transmisión del partido por Internet del Países Bajos vs. Polonia EN VIVO, La República Deportes realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del partido. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.

