Los pasos de Jorge Messi en Barcelona han sido observados por el mundo. El papá y agente del denominado mejor jugador del mundo llegó a España y, tras reunirse con los abogados del aún ’10′ azulgrana, logró sentarse a conversar con Josep Maria Bartomeu, presidente del Barcelona, buscando la conciliación que lleve al jugador fuera de la institución sin ningún lío legal de por medio.

La cita, que se dio en horas de la tarde en las instalaciones del club, se prolongó por espacio de hora y media. ¿Conclusiones? Las que se esperaban: El Barza no negociará la salida de Messi, mientras que la postura de la Pulga sigue siendo la misma, la de abandonar el club.

“Mi hijo no se queda”, es la frase que lanzó Jorge en la reunión a la que también asistieron Javier Bordas, directivo del club muy ligado a la parte deportiva, Rodrigo Messi, hermano y también asesor del crack, y los abogados del futbolista. Eso sí, pese a la discrepancia, no hubo tensión en el primer encuentro, pues no se descarta próximas conversaciones.

Deseos encontrados

Bartomeu se aferra a que la cláusula liberatoria expiró el 10 de junio, por tanto, el jugador no es libre. El club azulgrana pretende que Messi respete el contrato hasta 2021, por lo que le explicó a su padre que cuentan con él al 100%, incluso le ofreció una nueva renovación por dos años y dejó en claro que se remitirán siempre a la cláusula de rescisión de 700 millones de euros.

Por su parte, el argentino reiteró su deseo de marcharse a la que fue su casa por 20 años, acogiéndose al espíritu de la cláusula, por ello, se marcharía libre y gratis.

PUEDES VER Barcelona eligió a Messi como protagonista de su nueva camiseta y fue blanco de memes

¿Qué pasará?

Ante la negativa de Barcelona a una conciliación, Messi tiene dos opciones: quedarse en el club y cumplir su contrato o irse y afrontar un juicio. La prensa española especula la posibilidad de que el club multe a la Pulga por no presentarse a los primeros días de entrenamiento en el inicio de la era Koeman. Y es que hasta el momento no se pronuncia ni da la cara.

Mientras esto sucede en España, en Inglaterra aseguran que Lionel culminó las negociaciones con el Manchester City. Según la BBC Sport, el rosarino y el City llegaron a un acuerdo por 623 millones de libras esterlinas (700 millones de euros) bajo una estrategia sin quebrar el Fair Play Financiero. “El acuerdo es de cinco años con el City Football para pasar tres temporadas en el Manchester City antes de unirse al New York City FC de la MLS”, publicó.

PUEDES VER Lionel Messi habría llegado a un acuerdo con el Manchester City, afirma la BBC

Reacciones

Sergio Ramos, capitán de España

”Messi se ha ganado el derecho de decidir, no sé si lo está haciendo de la mejor manera, pero para el fútbol español, para el Barcelona y para nosotros lo mejor sería que permaneciera aquí”.

Toni Kroos, jugador de Real Madrid

“¿Messi al Madrid? No lo creo, tienes que tener cojones para eso. No lamentaría si se va”.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.