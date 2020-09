Mario Salas sobre los puntos ganados ante Binacional: “Es un envión anímico” [VIDEO]

La Comisión de Disciplina de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) sancionó a Deportivo Binacional con la pérdida de tres puntos y se los otorgó a Alianza Lima. Esto se debió a que, en el reinicio de la Liga 1 Movistar 2020, varios jugadores del ’poderoso del sur’ se contagiaron de coronavirus por haber infringido los protocolos de sanidad.

De esta manera, Alianza Lima sumó su primer triunfo en el reinicio del fútbol local, pues apenas había conseguido dos empates ante Sporting Cristal y Cusco FC. Esto no solo fue celebrado por los hinchas blanquiazules, sino también por el estratega Mario Salas, quien felicitó la resolución de la Comisión de Disciplina en plena conferencia de prensa.

“Es un envión anímico. Es un golpe positivo. De alguna forma nos pone en otra posición. Aquí lo más importante es la profundidad en los temas y tal cual lo dije, esto pasa por identificar qué es lo que nos está pasando para no sostener los buenos minutos”, comentó el entrenador chileno.

Tras esto, Salas se refirió sobre las pocas ocasiones de gol que ha generado Alianza Lima hasta el momento. “En Alianza Lima no se ha generado muchas ocasiones de gol, hemos generado pocas ocasiones, por lo tanto, lógicamente, los goles no van a venir. Si no tenemos goles es porque no hemos generado”, añadió.

Por último habló sobre el atacante chileno Patricio Rubio, quien no ha marcado un tanto desde que llegó al Perú. “Lo ha hecho bien. Está en un periodo de adaptación, hemos tenido una para prolongada. Es normal lo que está pasando”, finalizó.

