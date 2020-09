Alexis Sánchez vivió un calvario en Manchester United: “Me echaban toda la culpa” [VIDEO]

Haberse convertido en el jugador mejor pagado de la historia de la Premier League le generó a Alexis Sánchez vivir un calvario. A través de un video publicado en Instagram, el chileno contó reveladores pasajes de su historia en Old Trafford, luego de firmar contrato con el Manchester United.

“Tenía un acuerdo con el Manchester City, pero por cosas del fútbol no se dieron y se me dio la posibilidad de ir al United. Me parecía tentador, y fue algo que era lindo para mí, porque cuando chico me gustaba mucho ese club”, empezó el testimonio del ’Niño Maravilla’.

“Terminé firmando y sin informarme mucho de lo que pasaba en la interna. Me acuerdo del primer entrenamiento que tuve y me di cuenta de muchas cosas. Llegué a mi casa ese día y le digo a mi familia y a mi representante si no se puede hacer tira el contrato para volver al Arsenal y se ponen a reír”, agregó el dos veces campeón de la Copa América.

Alexis Sánchez señaló a exjugadores del Manchester United

Alexis Sánchez manifestó que por varios meses sintió una mala sensación en el club y que eso también era generado por periodistas y exfutbolistas que fueron parte del Manchester United, ya que hablaban sin conocer la interna del grupo y que lo culpaban siempre a él.

“No eramos unidos como equipo en ese momento, y los periodistas hablaban sin saber y te molestaba, dolía. Hablaban exjugadores que no tenían idea de nada de lo que pasaba en la interna del club y opinan perjudicándote a ti, que era culpa tuya y, a veces, un deportista también depende de la interna, que seamos una familia, unidos y, en ese momento, no lo eramos y se reflejaba en el campo de juego”, aseveró en su Instagram.

El atacante de 31 años también resaltó que “como había que culpar a uno, me culpaban a mí”. “Jugaba 20 o 30 minutos y la culpa era de uno. Obviamente hago autocrítica, debía jugar mejor y no lo hacía. También me lesioné, pero la culpa me la llevaba siempre yo y ahí es cuando llegaban periodistas y exjugadores que no tenían idea de nada. No estaba feliz”, continuó.

Luego de contar su verdad, Alexis Sánchez terminó el video de Instagram con un agradecimiento a los ’Red Devils’ por la confianza y contó cómo decidió irse de la Premie League a la Serie A de Italia.

“Se terminó la temporada y llegó el actual DT del United, hablé con él, le dije que era necesario que tome otro aire, que me de la oportunidad de ir al Inter, y me dijo que no había ningún problema. Solamente tengo palabras de agradecimiento al Manchester United por usar su camiseta, de representarlos”, finalizó el chileno.

