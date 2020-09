A futuro se habla que Santiago Ormeño podría ser útil en la delantera de la selección peruana. Incluso Ricardo Gareca reveló en su última conferencia de prensa que el atacante peruano-mexicano está siendo observado por su comando técnico. Desde el Club Puebla se pronunciaron al respecto.

Carlos Poblete, director deportivo del club en el que militar Ormeño, vio con buenos ojos una posible convocatoria del atacante en la selección peruana.

PUEDES VER Comisión Disciplinaria de la FPF declaró ganador a Alianza Lima sobre Binacional

“Yo creo por el momento que está viviendo Santiago y la necesidad que tengan ustedes como selección no me extrañaría y sería para nosotros un orgullo que, él a través de su doble nacionalidad, tenga la posibilidad de representar a un país que él también lleva en la sangre. Sería para nosotros maravilloso”, dijo en UCI Deportes.

El directivo no es ajeno al presente de la selección peruana e indicó que Paolo Guerrero está en corriendo los últimos metros de su carrera profesional. “Yo creo que no es nada normal que ustedes como selección estén pensando en renovar. Ya Paolo Guerrero es un jugador con muchísima calidad, pero ya está en su etapa final. La carrera de otro jugador de las características de Paolo o de ’Santi’ no estamos viendo en el tapete”.

Selección peruana: director deportivo de Puebla le agrada la idea que Santiago Ormeño juegue por la 'bicolor'.

PUEDES VER El valor de Dos Santos ascendió a un millón de dólares y despierta interés en clubes mexicanos

Pero, ante todo esto, ¿existió un primer acercamiento por parte de la Federación Peruana de Fútbol o la mexicana por Ormeño? Poblete respondió:

“Oficialmente no hubo nada. No hemos tenido nada ni de México ni de Perú. En México hay visores en todos los partidos y es más fácil. Lo que escuchamos de Perú son a través rumores o lo que platicamos con Juan, pero oficialmente no hay nada. es una posibilidad”, manifestó.

PUEDES VER Lionel Messi habría llegado a un acuerdo con el Manchester City, afirma la BBC

Ante la posibilidad de que Ormeño reciba el llamado de Ricardo Gareca y opte defender la casaquilla ’blanquirroja’. ¿Cuál será la posición del Club Puebla?

“Es una decisión personal de Santiago. Yo creo que cualquier jugador que sea llamado por una selección tendrá que estar orgulloso. La posibilidad de la doble nacionalidad o la habilitación que tiene él para jugar por México, yo creo que él no la desecharía y creo que no habría problemas”, respondió el director deportivo.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.