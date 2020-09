Real Madrid tuvo una temporada 2019/20 irregular, en la cual consiguió el título de LaLiga Santander pero fue eliminado en la Copa del Rey y en la Champions League. Su técnico, Zinedine Zidane, regresó al banquillo ‘blanco’ en marzo del año pasado para salvar al club de la catástrofe y logró ‘levantar’ a varios jugadores que habían bajado su nivel.

El estratega francés ofreció una entrevista al portal Real France y tuvo varias palabras de elogios con Toni Kroos y no solo como futbolista. Asimismo, destacó que es muy inteligente dentro y fuera del campo y recalcó que su palabra es muy valorada en el vestuario, pese a no ser uno de los líderes del equipo.

Zinedine Zidane quiere que Toni Kroos sea el próximo entrenador del Real Madrid. Foto: AFP

“No es ninguno de los cuatro capitanes pero por muchas cosas, en el fondo, lo es. En el campo hace gala de una autoridad innata”, indicó el popular ‘Zizou’ sobre el mediocampista alemán que llegó a la entidad madrileña en el 2014, procedente del Bayern Munich, y disputará su séptima temporada con la camiseta del Real Madrid.

“Toni no habla, es un chico muy callado y reservado pero cuando lo hace es porque toca. Y habla a cualquiera: entrenador, directivos, compañeros; no se corta. He visto muchas discusiones en las que su participación ha acabado siendo clave”, añadió el retirado futbolista en el medio francés.

Sobre la posición y juego de Kroos en el césped, Zidane dijo: “Es tan bueno que podría jugar como ’6′, como centrocampista puro, como volante o incluso como ’10′. Tú lo pones y él se amolda. Su principal virtud es la serenidad. No se pone nervioso y le encanta tanto llegar para disparar desde lejos como dar un pase atrás que propicie un tiro plano. Me resulta fascinante la facilidad con la que juega con ambas piernas. Podrías llegar a pensar que es zurdo natural”.

“Cuando llegué, bueno, te lo puedes imaginar, estaba realmente feliz de ser el entrenador de Kroos. Es verdad, cuando me retire podré decir que entrené a Cristiano, Bale, Modric, Ramos... pero también diré que entrené a Toni Kroos. Es impresionante verle entrenar todos los días, qué profesional. Hablar de él es hablar de alguien extraordinario”, finalizó.