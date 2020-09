España vs. Alemania EN VIVO ONLINE GRATIS INTERNET este jueves 3 de septiembre, en enfrentamiento por la jornada 1 del Grupo D de la Liga de Naciones. La transmisión por Internet podrás seguirla por los canales de TV: DirecTV Sports y TVE La1 a partir de las 8.45 p. m. (hora de España) y 1.45 p. m. (hora peruana) en el Mercedes-Benz Arena. Además, sigue el LIVE STREAMING del duelo en vivo online por YouTube y Facebook.

La República Deportes realizará una transmisión del España vs. Alemania EN VIVO GRATIS gracias a la señal de TVE La1. En el minuto a minuto encontrarás: formación confirmada del partido, así como los goles e incidencias de los futbolistas y más.

¿Cómo llega España a la Liga de Naciones?

La selección de España viene de clasificarse para la Eurocopa 2021 tras haberse mantenido imbatida durante toda la Clasificación (8 victorias y 2 empates). Una dinámica en la que ha derrotado a Rumanía (5-0/1-2), Malta (7-0/0-2), Islas Feroe (4-0/1-4), Suecia (3-0) y a Noruega (2-1). Únicamente empató fuera de casa únicamente frente a los dos combinados nórdicos (1-1 ante Suecia / 1-1 frente a Noruega).

¿Cómo llega Alemania a la Liga de Naciones?

Por su parte, la selección de Alemania también llega clasificada a la próxima edición de la Eurocopa 2021 tras haber registrado 8 victorias en sus 9 partidos de Clasificación (1 derrota). En el camino ha pasado por encima a Irlanda del Norte (6-1/0-2), Bielorrusia (4-0/0-2), Estonia (0-3/8-0), Holanda (2-3) y a Georgia (2-1). Su único tropiezo fue frente a Holanda (2-4).

España vs. Alemania EN VIVO por la jornada 1 de la Liga de Naciones.

¿A qué hora se juega el España vs. Alemania EN VIVO?

Para seguir el España vs. Alemania EN VIVO, en esta nota te presentamos los horarios en los diferentes países de este continente:

- Perú: 1.45 p. m.

- Colombia: 1.45 p. m.

- Ecuador: 1.45 p. m.

- Estados Unidos: 1.45 p. m. (ET) / 10.45 p. m. (PT)

- México: 1.45 p. m.

- Bolivia: 2.45 p. m.

- Paraguay: 2.45 p. m.

- Venezuela: 2.45 p. m.

- Chile: 2.45 p. m.

- Brasil: 3.45 p. m.

- Argentina: 3.45 p. m.

- Uruguay: 3.45 p. m.

- España: 8.45 p. m.

- Italia: 8.45 p. m.

- Francia: 8.45 p. m.

- Alemania: 8.45 p. m.

¿Dónde ver el partido España vs. Alemania EN VIVO?

El partido de España vs. Alemania EN VIVO correspondiente al Grupo 4 de la Liga de Naciones con transmisión vía DirecTV Sports.

- Argentina: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Argentina

- Brasil: Esporte Interativo Plus, TNT Go, TNT Brazil

- Chile: DIRECTV Sports Chile, DIRECTV Play Deportes

- Colombia: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Colombia

- Costa Rica: Sky HD

- República Dominicana: ESPNPlay Caribbean, Sky HD, ESPN Caribbean

- Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DIRECTV Play Deportes

- El Salvador: Sky HD

- Guatemala: Sky HD

- Honduras: Sky HD, ESPN Caribbean, ESPNPlay Caribbean

- México: Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

- Panamá: Sky HD

- Perú: DIRECTV Sports Peru, DIRECTV Play Deportes

- Puerto Rico: ESPNPlay Caribbean, ESPN Caribbean, DIRECTV Sports Puerto Rico

- España: fuboTV España, TVE La 1

- Reino Unido: SKY GO Extra, Sky Sports Premier League

- Estados Unidos: TUDN.com, TUDN Radio, UniMás, Univision NOW, ESPN2, TUDN USA, TUDN App, TUDNxtra

- Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DIRECTV Play Deportes

- Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DIRECTV Play Deportes

