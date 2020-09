España vs. Alemania EN VIVO HOY jueves 3 de septiembre desde el Mercedes-Benz Arena de Stuttgart, por la primera jornada del Grupo 4 de la Liga de Naciones de la UEFA. La transmisión va EN DIRECTO ONLINE GRATIS a partir de la 1.45 p. m. (hora peruana) vía DirecTV Sports. Las incidencias con fotos y videos de los goles a través de La República Deportes.

¿Cómo llega la selección alemana?

Para este partido entre antiguos campeones del mundo, Joachim Löw, el seleccionador de la ‘Mannschaft’, decidió dar descanso a los jugadores del Bayern y del Leipzig titulares en agosto en la ‘Final 8’ de Lisboa: los bávaros Joshua Kimmich, capo defensivo del centro del campo, Serge Gnabry y Manuel Neuer, el capitán habitual, no estarán presentes contra la ‘Roja’.

Además, Niklas Süle, gravemente lesionado la pasada temporada y poco utilizado en la Champions, regresará al eje de la zaga. El DT de los ‘Teutones’ cuenta con él como pilar de la retaguardia de cara a la Eurocopa-2020. Leroy Sané, la nueva estrella alemana traspasada del Manchester City al Bayern este verano, también figura en la nómina de convocados.

Löw se mantiene firme en no llamar a los veteranos Thomas Müller, Jérôme Boateng o Mats Hummels, apartados del equipo nacional el año pasado pese a que han vuelto a su mejor nivel: “Son jugadores excepcionales, pero decidimos después del Mundial (2018) apostar por nuevos jugadores dándoles la posibilidad de desarrollarse. Mi papel es mirar por el futuro”, se justificó.

El último ‘histórico’ convocado contra España es el centrocampista del Real Madrid Toni Kroos (30 años). El duelo entre la ‘Mannschaft’ y la ‘Roja’ podrá dar una idea del potencial futuro de ambas selecciones, porque Luis Enrique también ha reunido a un grupo rejuvenecido.

¿Cómo llega la selección española?

El seleccionador asturiano, de vuelta al banco de España luego del periodo como interino de Robert Moreno mientras se ocupaba de su hija Xana, fallecida debido a un cáncer de huesos a finales de agosto de 2019, optó por utilizar esta Liga de las Naciones como plataforma de despegue para la nueva generación.

El estadio de Stuttgart, sin espectadores, podría ver el debut de un jugador anunciado como futura estrella mundial: Ansu Fati, de 17 años, y con varias presencias ya con el FC Barcelona, tuteando a Lionel Messi, Luis Suárez y Antoine Griezmann.

Luis Enrique hizo llamar a otros siete debutantes: Sergio Reguilón (Sevilla FC), Eric García (Manchester City), Mikel Merino (Real Sociedad), Oscar Rodríguez (Sevilla FC), Ferrán Torres (Manchester City), Unai Simón (Athletic Bilbao) y Adama Traoré (Wolverhampton, a la espera de un test de coronavirus).

Todos ellos dispondrán de su oportunidad bien el jueves contra Alemania, o el domingo ante Ucrania en Madrid. Pero la ‘Roja’ también conserva a algunos jerarcas de su época más gloriosa, como Sergio Ramos y Sergio Busquets, frescos luego de los fracasos de sus equipos en la reciente Liga de Campeones.

Con información de AFP

España vs. Alemania EN VIVO: posibles alineaciones del partido de la Liga de Naciones

Alemania: Bernd Leno; Robin Gosens, Niklas Süle, Antonio Rüdiger, Thilo Kehrer; Toni Kroos, Emre Can, Leroy Sané, Kai Havertz, Julian Brandt; y Timo Werner.

España: Kepa; Carvajal, Diego Llorente, Sergio Ramos, Gayá; Busquets, Thiago; Jesús Navas, Fabián, Ferrán; y Rodrigo.

España vs. Alemania: Ficha del partido

¿Cuándo juegan?: Hoy, jueves 3 de septiembre

¿Dónde?: Mercedes-Benz Arena, Stuttgart

¿A qué hora?: 1.45 p.m.

¿En qué canal?: DirecTV Sports

España vs. Alemania: ¿a qué hora ver el partido de la Liga de Naciones?

- Perú: 1.45 p. m.

- Colombia: 1.45 p. m.

- Ecuador: 1.45 p. m.

- Estados Unidos: 1.45 p. m.(ET) / 10.45 a. m. (PT)

- México: 1.45 p. m.

- Costa Rica: 12.45 p. m.

- Bolivia: 2.45 p. m.

- Paraguay: 2.45p. m.

- Venezuela: 2.45p. m.

- Chile: 2.45 p. m.

- Brasil: 10.45 p. m.

- Argentina: 10.45 p. m.

- Uruguay: 10.45 p. m.

- España: 8.45 a. m.

- Italia: 8.45 a. m.

- Francia: 8.45 a. m.

- Alemania: 8.45 a. m.

¿Dónde ver el partido de España vs. Alemania EN VIVO y EN DIRECTO?

DIRECTV PERÚ

DirecTV Sports► 610 (SD), 683 (SD) y 1610 (HD)

España vs. Alemania EN VIVO ONLINE: canales de transmisión

España vs. Alemania en Perú: DIRECTV Sports Peru, DIRECTV Play Deportes

España vs. Alemania en España: fuboTV España, TVE La 1

España vs. Alemania en Argentina: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Argentina

España vs. Alemania en Brasil: TNT Brazil, Esporte Interativo Plus, TNT Go

España vs. Alemania en Chile: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Chile

España vs. Alemania en Colombia: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Colombia

España vs. Alemania en Costa Rica: Sky HD

España vs. Alemania en Ecuador: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Ecuador

España vs. Alemania en Francia: Free, Molotov, TFX

España vs. Alemania en Alemania: ZDF

España vs. Alemania en Italia: Italia 1

España vs. Alemania en México: Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

España vs. Alemania en Reino Unido: SKY GO Extra, Sky Sports Premier League

España vs. Alemania en Estados Unidos: Univision NOW, ESPN2, TUDN App, TUDNxtra, TUDN Radio, TUDN.com, UniMás, TUDN USA

España vs. Alemania en Uruguay: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Uruguay

España vs. Alemania en Venezuela: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Venezuela

España vs. Alemania: ¿Dónde se juega el partido de la Liga de Naciones? | Mapa

El lugar donde se disputará el España vs. Alemania EN VIVO por fel partido de la Liga de Naciones es en el estadio Mercedes-Benz Arena de Stuttgart, Alemania.

España vs. Alemania: ¿Dónde ver el partido de la Liga de Naciones?

Si quieres VER la transmisión del partido por Internet del España vs. Alemania EN VIVO, La República Deportes realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del partido. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.

