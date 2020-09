André Carrillo admitió estar cómodo en territorio árabe y a gusto de lucir la casaquilla del Al Hilal. Asimismo, afirmó que aún hay mucho por conquistar con la vestimenta de la selección peruana que dirige Ricardo Gareca.

“Yo estoy contento acá, cualquier jugador tiene que estar en un lugar donde esté contento, donde juegue. Yo estoy contento, gano títulos, estoy muy feliz aquí”, reveló la popular ’Culebra’, en diálogo con Denganche.

En referencia a las veces que disfrutó del fútbol europeo, agregó: “a lo mejor en Portugal también me iba bien, jugué en equipos importantes. En Inglaterra, los primeros seis meses jugué bastante, pero los otros seis no tanto. […] El Watford era un equipo chico y pelea por no descender. Yo prefiero jugar en un equipo grande que pelea por títulos”.

André Carrillo salió campeón de la Saudi Professional League con el Al Hilal

A dos jornadas de que se termine la Saudi Professional League, Al Hilal, donde milita André Carrillo, se coronó campeón de la temporada tras vencer a Al Hazem con un contundente 4-1, ubicándose inalcanzable en la tabla de posiciones.

PUEDES VER: Llacuabamba suplantó a su médico con el chófer del bus y fue sancionado por la FPF

Por la fecha 28, el club que integra la ’Culebra’ se consagró dueño del certamen local de Arabia Saudita, en donde nuestro compatriota participó durante 79 minutos del tiempo del partido.

Con importante participación, Carrillo logra su tercera copa desde que llegó al equipo de lo ‘líderes’, ya que en el 2019 fue parte de la Supercopa de Arabia Saudita y de la Liga de Campeones de la AFC.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.